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Новини
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Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу. КАРТА

гтс

З 1 липня 2023 року Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на на послуги транспортування природного газу через точку входу "Олексіївка" на рівні $4,45 (без ПДВ) за тисячу кубометрів на добу.

Це рішення відкриває ще один маршрут транспортування газу до України, повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

"З огляду на ринкові умови та численні звернення трейдерів, ОГТСУ очікує на активне використання потужностей "Олексіївки" для транспортування газу з молдовського напрямку – як для зберігання газу в українських сховищах, так і для транзиту до інших країн", – зазначається у повідомленні.

Учасникам газового ринку будуть доступні переривчасті потужності, які, з огляду на технічні особливості роботи точки входу "Олексіївка", потрібно бронювати шляхом подачі щоденної номінації/реномінації.

Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу 01

"Ми отримали багато запитів на доступ до точки входу "Олексіївка" від молдовських компаній та інших учасників ринку. Це рішення розширює можливості Молдови зберігати газ в українських підземних сховищах газу, а також розширює доступ Молдови до ринку ЄС для посилення гнучкості та енергетичної безпеки регіону", – прокоментував гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Як повідомлялося, Україна очікує різкого збільшення потоків природного газу з Європейського Союзу на тлі високого рівня заповнення європейських сховищ, оскільки трейдери зацікавлені у створенні додаткових запасів палива на майбутню зиму.

Автор: 

газ (7978) ГТС (414) імпорт (2353) НКРЕКП (1445) Оператор ГТС (455)


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карту для кого дали?
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30.06.2023 15:28 Відповісти
Яку карту? У кацапів є докладна карта всіх українських газогонів. Вони будувались за часів срср і вся документація залишилась на мацквє. Так шо тут ніяких секретів немає.
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30.06.2023 15:32 Відповісти
ага. так і аеродроми всім у рф відомі, тільки СБУ якихось агентів ФСБ все ловить. Навіщо? Карти з СССР ще є. А на 24-му канали кожен вечір Дрозд теж всім відому шнформацію каже, що аж глаза на лоба лізуть. "Цю дорогу россіяне вже стали прострілювати, так наші тепер ********** возять ось цією дорогою. Це ж всім відома, це не таємниця".
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30.06.2023 15:44 Відповісти
газовые трубы и хранилища находятся глубоко под землей. поищите зраду в другом месте.
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30.06.2023 16:05 Відповісти
Молдове это значительно снизит зависимость от российского газа.
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30.06.2023 16:10 Відповісти
Незрозуміло.
На карті вхід в Україну із Румунії. Тоб то импорт у тій точці.
А Олексіївці- експорт із сховищ в Україні.
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30.06.2023 18:42 Відповісти

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