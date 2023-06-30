Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу. КАРТА

З 1 липня 2023 року Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на на послуги транспортування природного газу через точку входу "Олексіївка" на рівні $4,45 (без ПДВ) за тисячу кубометрів на добу.

Це рішення відкриває ще один маршрут транспортування газу до України, повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

"З огляду на ринкові умови та численні звернення трейдерів, ОГТСУ очікує на активне використання потужностей "Олексіївки" для транспортування газу з молдовського напрямку – як для зберігання газу в українських сховищах, так і для транзиту до інших країн", – зазначається у повідомленні.

Учасникам газового ринку будуть доступні переривчасті потужності, які, з огляду на технічні особливості роботи точки входу "Олексіївка", потрібно бронювати шляхом подачі щоденної номінації/реномінації.

"Ми отримали багато запитів на доступ до точки входу "Олексіївка" від молдовських компаній та інших учасників ринку. Це рішення розширює можливості Молдови зберігати газ в українських підземних сховищах газу, а також розширює доступ Молдови до ринку ЄС для посилення гнучкості та енергетичної безпеки регіону", – прокоментував гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Як повідомлялося, Україна очікує різкого збільшення потоків природного газу з Європейського Союзу на тлі високого рівня заповнення європейських сховищ, оскільки трейдери зацікавлені у створенні додаткових запасів палива на майбутню зиму.