БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
733 1

Сайти і соцмережа ватажка ПВК "Вагнер" Прігожина припинили роботу

пригожин

Російська соціальна мережа "ЯRUS", яка існувала з 2019 року на гроші ватажка терористичної організації ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, припинила роботу. Кремль також заблокував пов’язані з ним ЗМІ.

Напередодні соцмережа попередила, що призупинить роботу з 30 червня у зв'язку з "нестабільною політичною ситуацією", повідомляє Радіо Свобода.

"Через нестабільну політичну ситуацію на даний момент підтримка проєкту припинена... Робота серверів "ЯRus" буде припинена 30 червня о 15:00 за московським часом", – йшлося у заяві на сайті соцмережі.

Станом на вечір п'ятниці сайт соцмережі справді припинив роботу. Однак додаток, як і раніше, поки можна скачати з Rustore, Google Play і App Store.

Крім того, Роскомнагляд обмежив доступ до сайтів видань "РИА ФАН", "Политики Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" та "Народные новости", якы також пов’язували з Прігожиним, повідомляє Інтерфакс.

Наразі сайти всіх видань недоступні. На чию вимогу сайтb був внесений до реєстру забороненої в РФ інформації, не вказано.

Читайте також: Кремль заперечує причетність до "бізнесу" терористів "Вагнера" в Африці попри заяву влади ЦАР

За даними російських ЗМІ, проєкт "ЯRUS" мав стати "патріотичним аналогом" Instagram та TikTok у Росії. 2021 року Прігожин вкладав у нього від 30 до 40 мільйонів рублів на місяць. Проте популярною соцмережа не стала: у ній майже не було реальних користувачів.

Раніше Роскомнагляд заблокував кілька ЗМІ, які належать Прігожину – зокрема головний медіаресурс бізнесмена РІА ФАН. Співробітники пригожинських компаній розповіли, що найближчим часом очікують на зміну власника.

Автор: 

соціальні мережі (762) ПВК Вагнер (11) Пригожин Євген (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переформатовують кримінального кондома пригожина, який виконував криваві доручення кремля по усьому світу у політичну особу яку нібито "переслідують" погані владні структури кремля.
показати весь коментар
01.07.2023 00:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 