Сайти і соцмережа ватажка ПВК "Вагнер" Прігожина припинили роботу

Російська соціальна мережа "ЯRUS", яка існувала з 2019 року на гроші ватажка терористичної організації ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, припинила роботу. Кремль також заблокував пов’язані з ним ЗМІ.

Напередодні соцмережа попередила, що призупинить роботу з 30 червня у зв'язку з "нестабільною політичною ситуацією", повідомляє Радіо Свобода.

"Через нестабільну політичну ситуацію на даний момент підтримка проєкту припинена... Робота серверів "ЯRus" буде припинена 30 червня о 15:00 за московським часом", – йшлося у заяві на сайті соцмережі.

Станом на вечір п'ятниці сайт соцмережі справді припинив роботу. Однак додаток, як і раніше, поки можна скачати з Rustore, Google Play і App Store.

Крім того, Роскомнагляд обмежив доступ до сайтів видань "РИА ФАН", "Политики Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" та "Народные новости", якы також пов’язували з Прігожиним, повідомляє Інтерфакс.

Наразі сайти всіх видань недоступні. На чию вимогу сайтb був внесений до реєстру забороненої в РФ інформації, не вказано.

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За даними російських ЗМІ, проєкт "ЯRUS" мав стати "патріотичним аналогом" Instagram та TikTok у Росії. 2021 року Прігожин вкладав у нього від 30 до 40 мільйонів рублів на місяць. Проте популярною соцмережа не стала: у ній майже не було реальних користувачів.

Раніше Роскомнагляд заблокував кілька ЗМІ, які належать Прігожину – зокрема головний медіаресурс бізнесмена РІА ФАН. Співробітники пригожинських компаній розповіли, що найближчим часом очікують на зміну власника.