Шмигаль анонсував виплати з держбюджету на оплату курсів англійської мови

Держава надаватиме фінансову підтримку громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму "єПідтримка".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, коментуючи орієнтири Української доктрини, озвучені раніше президентом Володимиром Зеленським.

"До Верховної Ради вже поданий президентський законопроект про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму "єПідтримка". Будемо робити все, щоб кожен українець мав змогу розмовляти англійською. Адже знання іноземної мови – це про підвищення конкурентоспроможності та зарплати на ринку праці для кожного українця", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Серед іншого, документом запропоновано визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.