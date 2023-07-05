Українці вперше за рік продали більше валюти, ніж купили, – Нацбанк

Обсяги продажу українцями валюти у червні цього року вперше з липня минулого року перевищили обсяги її купівлі. Так, чистий продаж становив $17,8 млн порівняно з чистою купівлею $158,6 млн у травні та $224,4 млн у квітні.

За даними Національного банку, такий результат забезпечив чистий продаж безготівкової валюти: минулого місяця він збільшився до $194,2 млн з $91,6 млн у травні, передає Інтерфакс-Україна.



Загалом обсяг продажу населенням безготівкової валюти зріс у червні до $277,2 млн із $231,6 млн у травні, тоді як обсяг її купівлі впав до $82,9 млн із $140 у травні.



Така динаміка пов'язана зі втратою в останні місяці інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на тримісячний депозит, оскільки зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках тепер мінімальна.



Що стосується готівкової валюти, то її продаж також трохи зріс порівняно з травнем: з $1,37 млрд до $1,39 млрд, водночас купівля скоротилася – з $1,62 млрд до $1,57 млрд.



Оборот на офіційному готівковому валютному ринку у червні зберігся на рівні близько $3 млрд, що на 73,1% більше, ніж у червні 2022 року.



У червні курс долара на готівковому ринку коливався у відносно вузькому коридорі від 37,1-37,3 грн/$ при утримуваному Нацбанком з кінця липня минулого року офіційному курсі 36,57 грн/$.

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Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.



За перші шість місяців місяця цього року чиста купівля валюти населенням досягла $1,89 млрд, зокрема готівкової – $1,3 млрд.



На безготівковому валютному ринку в червні, за даними Нацбанку, купівля клієнтами валюти зросла порівняно з червнем на 1,2% – до $5 млрд, продаж – на 2,6%, до $4,18 млрд, а операції між банками скоротилися на 6,5% – до $2,63 млрд.



Також повідомлялося, що в червні інтервенції НБУ зменшилися до $1,79 млрд з $1,92 млрд у травні.