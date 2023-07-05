"Укргазвидобування" запустило ще три потужні свердловини на сході країни

АТ "Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) у червні запустило в роботу ще три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу.

Як уточнюють у пресслужбі компанії, дві з них – нові, третя – після капітального ремонту.

За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, нові свердловини пробурили на старому родовищі. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі.

"Такі сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн куб. м", – зазначив він.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

Як наголошують у "Нафтогазі", за перше півріччя 2023 року компанія ввела в експлуатацію 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

Як повідомлялося, на початку червня "Укргазвидобування" пробурило і запустило в роботу потужну свердловину на сході України.