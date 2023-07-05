Споживання електроенергії зросло через спеку майже на 10%, "Укренерго" закликає економити
Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня.
Крім того, змінився період максимально споживання протягом доби, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.
"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", – наголосили в компанії.
Як наголосили в "Укренерго", наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. До того ж вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.
Утім, із підвищенням спеки збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії.
Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у вечірні години, коли споживання найбільше, пояснили енергетики.
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