Споживання електроенергії зросло через спеку майже на 10%, "Укренерго" закликає економити

Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня.

Крім того, змінився період максимально споживання протягом доби, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.

"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", – наголосили в компанії.

Як наголосили в "Укренерго", наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. До того ж вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.

Утім, із підвищенням спеки збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії.

Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у вечірні години, коли споживання найбільше, пояснили енергетики.