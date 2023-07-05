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Новини
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Споживання електроенергії зросло через спеку майже на 10%, "Укренерго" закликає економити

електроенергія

Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня.

Крім того, змінився період максимально споживання протягом доби, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.

"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", – наголосили в компанії.

Як наголосили в "Укренерго", наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. До того ж вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.

Утім, із підвищенням спеки збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії.

Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у вечірні години, коли споживання найбільше, пояснили енергетики.

Автор: 

електроенергія (4289) Укренерго (2024)


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Знов економить? Недостатньо підвищили тарифи, треба ще?
Геніальна схема, ви платіть в 4 раза більше, і при цьому не використовуйте електроенергію, за яку платите. А ми будемо її за кордон продавати в пікові години. Відчувається стиль рудого майстра.

https://biz.censor.net/comments/locate/3429002/019212d3-425b-7055-b18a-a777bb9c89f6
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05.07.2023 16:09 Відповісти
Ви хоч самі розумієте що написали
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05.07.2023 17:44 Відповісти
так вырабатывай больше и не ной, привыкло пад_ло зелёное с кацапстана гнать
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05.07.2023 20:58 Відповісти
и к зиме готовь уголь, мазут, газ в газохранилища гони как порох по летним ценам и люди оплачивали летом на зиму, если деньги разворовали. что б не было как зимой гнида
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05.07.2023 21:01 Відповісти

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