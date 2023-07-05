Прямі збитки України внаслідок війни сягнули $149 мільярдів, – KSE

Прямі збитки України унаслідок повномасштабного вторгнення РФ сягнули приблизно $149 млрд.

Про це повідомив керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки (KSE) Максим Нефьодов під час презентації цифрових інструментів фіксації злочинів росіян, передає Укрінформ.

"Зараз ми оцінюємо прямі збитки від другого етапу російської агресії, який розпочався у лютому 2022 року, приблизно у $149 млрд. Йдеться про прямі збитки – знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати", – зазначив він.

За його словами, у межах проєкту "Росія заплатить" аналітики КШЕ працюють з державними органами і бізнесом, щоб зрозуміти розмір збитків і їх наслідки для економіки країни.

Наразі фахівці також займаються аналізом втрат від руйнування Каховської ГЕС.

Раніше у Міндовкілля оцінили збитки екології внаслідок підриву Каховської ГЕС у 146 млрд грн.