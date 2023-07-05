Нафтогазові доходи Росії обвалилися за пів року на 47%

У січні-червні податок на видобуток корисних копалин – нафту й конденсат – приніс бюджету Росії 2,98 трлн руб., знизившись в 1,73 раза.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, у першому півріччі 2023 року надходження від нафтогазової галузі до бюджету Росії зменшилися на 46,9% і склали 3,38 трлн руб. проти 6,38 трлн руб. роком раніше, передає enkorr.

Стверджується, що в червні поточного року доходи зменшилися на 7,3% порівняно з травнем – до 528,6 млрд руб. А порівняно з червнем 2022 року показник впав на 26,4% – тоді надходження становили 717,9 млрд руб.

За даними Мінфіну Росії, у січні-червні податок на видобуток корисних копалин – нафту і конденсат – приніс бюджету 2,984 трлн руб., експортне мито – 105,9 млрд руб. (падіння в 3,25 раза).

Раніше повідомлялося, що надходження від нафтогазової галузі до бюджету Росії в травні 2023 року зменшилися на 11,9% порівняно з квітнем, до 570,7 млрд руб.