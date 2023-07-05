Нацполіції дали місяць для закриття всіх нелегальних валютних обмінників, – Гетманцев

Національна поліція має за місяць остаточно припинити роботу нелегальних пунктів обміну валюти.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram за підсумками засідання Комітету за участі представників Нацбанку та Нацполіції.

"Нелегальні обмінники. Сформулювали чітке завдання Нацполу – повне і остаточне їх припинення. Перелік додамо, якщо Нацпол сам недобачає. Термін – місяць. Роботу продовжуємо. Ситуацію тримаємо під контролем", – написав Гетманцев.

Він додав, що на засіданні комітету також розглядалося питання обміну застарілих банкнот.

"Нацбанком зроблено багато, аби проблему вирішити. Однак, не погоджусь з думкою Нацбанку, що проблема вирішена остаточно. Скарг від людей досі багато, і припиняться тільки після притягнення до реальної відповідальності найбільш системних порушників. ️В цьому контексті вітаю "таємних покупців" НБУ, гарячу лінію та системну перевірку скарг, що надходять від людей до НБУ", – зауважив Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив банкам і фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, справжність якої підтверджена за допомогою відповідного обладнання.

Якщо банкноти мають ознаки значного зношення, то мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та фінанустанов. При цьому установи, які проводять такі операції, мають обов’язково розмістити в касі в доступному місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи інкасо.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.