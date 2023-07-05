Найбільшими покупцями українських молочних товарів стали Молдова та Польща, – УКАБ

За червень 2023 року було експортовано 10,2 тис. тонн молочних продуктів у фізичному або $23,3 млн у вартісному об’ємі, що на 3% та 16% менше, відповідно, ніж за аналогічний період минулого року.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", переважну більшість продукції – 65% – було продано не на ринки ЄС. Наразі найбільшими імпортерами української молочної продукції є: Молдова (28,6%), Польща (18,5%), Бангладеш (6,2%).

Як зазначили в УКАБ, порівнюючи червень 2022 та 2023 років, спостерігається незначне збільшення в експорті поставок морозива, маслянки (коагульовані молоко, кефір) та сухого молока. Обсяги зросли на 34%, 16% та 16%, відповідно. Основними покупцями морозива залишаються – Молдова, Польща, Німеччина, Ізраїль, маслянки та коагульованого молока – Молдова (95%), а сухого молоко – Польща, Бангладеш, Ізраїль, Болгарія.

Усі інші групи товарів скоротились в фізичному обсязі та фінансовій торгівлі (дані в порівнянні червня 2023/2022):

молоко та вершки, незгущені – 1,8 тис. тонн, що менше на 33% у фізичному та 29% у вартісному показнику;

молочна сироватка – 1,3 тис. тонн, -14% у фізичному та -55% у вартісному показнику;

масло вершкове – 727 тис. тонн, -20% у фізичному та -34% у вартісному показнику;

сири – 574 т, без змін у фізичному об’ємі, проте -34% у вартісному показнику.

За даними моніторингу УКАБ, закупівельні ціни на молочну сировину протягом червня були стабільними: середньозважена ціна трьох ґатунків становила – 11,35 грн/кг.

Загалом в Україні у 2023 році за січень-травень було вироблено 2,9 млн тонн молока, що на 4,6% менше, ніж в минулому році. За травень валовий надій молока становить 751,4 тис. тонн. Найбільші обсяги виробництва молока за п'ять місяців фіксуються в таких областях: Полтавська (181 тис. тонн), Черкаська (145,4 тис. тонн), Чернігівська (106,5 тис. тонн).