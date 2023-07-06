"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у червні на третину

АТ "Укрзалізниця" у червні збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 12,4 млн тонн. Якщо порівнювати з травнем, то цей показник зріс на 8%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перевезення вантажів у внутрішньому сполученні в червні зросли на 40,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 7,9 млн тонн. Перевезення на експорт збільшилися на 24,3% – до 4 млн тонн.

Лідерами за обсягами перевезень минулого місяця традиційно були зернові вантажі, будівельні матеріали, кам’яне вугілля, залізна й марганцева руда.

Перевезення зернових вантажів у червні зросли на 48,4% (до 2 млн тонн), будівельних матеріалів – на 87% (до 3,1 млн тонн), кам’яного вугілля – на 16,3% (до 2,3 млн тонн), залізної й марганцевої руди – на 2,8% (до 2 млн тонн).

Крім того, "Укрзалізниця" збільшила середньодобове навантаження вантажів на 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 387,4 тис. тонн. У порівнянні з травнем поточного року цей показник виріс на 10%.