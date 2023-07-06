Австрійський Raiffeisen Bank відмовляється йти з Росії, чекає на завершення війни, – Reuters
Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з Росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної РФ війни проти України.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на троє джерел, знайомих із позицією австрійської групи
Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків у Росії, під тиском європейських регуляторів обіцяв до вересня відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платежі для сотень російських компаній. Однак Австрія та RBI опираються виконанню цих обіцянок у надії, що війна в Україні скоро закінчиться, розповіли співрозмовники Reuters.
Джерела агентства додали, що австрійські чиновники намагаються посилити захист RBI від тиску у Європі та США, називаючи тиск саме на австрійську групу несправедливим та перевіряючи рішучість Заходу ізолювати Москву.
Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських офіційних осіб зазначили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.
Водночас RBI досі не представив свій план виокремлення російського бізнесу або виходу з РФ наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє співрозмовників, що робить малоймовірним виконання обіцянок керівництва банку у визначений строк.
Джерела агентства стверджують, що після подачі такого плану банк чекатиме його схвалення ЄЦБ, що може зайняти місяці. Крім того, для виходу RBI з Росії знадобиться схвалення центрального банку Росії, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента РФ Владіміра Путіна.
Один із співрозмовників повідомив Reuters, що російська влада чітко дала зрозуміти RBI, який має близько 2600 корпоративних клієнтів у Росії, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб російський банк австрійської групи продовжував працювати, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.
Офіційний представник RBI запевнив, що австрійська група зберігає плани про продаж або відокремлення свого банку в Росії та має намір скоротити свій російський бізнес. Ще один співрозмовник тепер пояснює, що пошук покупців на російський "Райффайзен банк" ускладнився після спроби бунту терористичної організації "Вагнер".
Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтона і передав дані про російські транзакції в санкційний орган США – Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, повідомили Reuters троє людей, які знають про розслідування.
Один із них сказав, що ця інформація становить загрозу, якщо будуть виявлені порушення санкцій. Raiffeisen заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.
Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.
Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.
Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
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Чи це не "бізнес на крові"..?!
С разрешения Байдена:
"Відповідаючи на запитання Reuters, банк повідомив, що в січні отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "прояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює РБІ, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною".
OFAC попросив Райффайзен надати детальну інформацію про його діяльність в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, в тому числі про транзакції та активність деяких клієнтів, повідомило джерело Reuters.
За словами цієї особи, американське відомство вимагало відповіді до лютого, але юристи Райффайзену домовилися про продовження терміну, пообіцявши відповісти на питання трьома траншами інформації, які будуть надіслані на початку квітня, травня і червня.
Представник Міністерства фінансів США відмовився від коментарів.
Райффайзен заявив агентству Reuters, що він повністю співпрацює з OFAC і що, наскільки він розуміє, запит не був викликаний конкретною операцією або бізнесом. Банк заявив, що має процедури, які забезпечують дотримання санкцій."
"Представник банку заявив, що він "впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить їхній запит", додавши, що поставлені питання мають "загальний характер".
Раніше Райффайзен не піддавався санкціям, але січневий інформаційний запит викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за банком, через те, що він може призвести до штрафних санкцій проти Райффайзену, повідомили дві особи, які безпосередньо обізнані з цим питанням.
Райффайзен глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями."
https://www.reuters.com/business/us-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17/ Exclusive: U.S. sanctions authority probes Raiffeisen on Russia | Reuters
походу, стойкость народа Украины привела к тому, что уже даже эти импортные пдры-какаразницы верят в ЗСУ
Що це - у вас рахунок в Райфазені? ні, справи не буде надайте, будь - ласка альтернативний банк отримувач коштів!
хоча що якомусь там райфайзену потіти? на австрію ж бомби не падають, ракети не летять....