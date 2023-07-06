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Новини
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Австрійський Raiffeisen Bank відмовляється йти з Росії, чекає на завершення війни, – Reuters

райффайзен

Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з Росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної РФ війни проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на троє джерел, знайомих із позицією австрійської групи

Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків у Росії, під тиском європейських регуляторів обіцяв до вересня відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платежі для сотень російських компаній. Однак Австрія та RBI опираються виконанню цих обіцянок у надії, що війна в Україні скоро закінчиться, розповіли співрозмовники Reuters.

Джерела агентства додали, що австрійські чиновники намагаються посилити захист RBI від тиску у Європі та США, називаючи тиск саме на австрійську групу несправедливим та перевіряючи рішучість Заходу ізолювати Москву.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських офіційних осіб зазначили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

Водночас RBI досі не представив свій план виокремлення російського бізнесу або виходу з РФ наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє співрозмовників, що робить малоймовірним виконання обіцянок керівництва банку у визначений строк.

Джерела агентства стверджують, що після подачі такого плану банк чекатиме його схвалення ЄЦБ, що може зайняти місяці. Крім того, для виходу RBI з Росії знадобиться схвалення центрального банку Росії, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента РФ Владіміра Путіна.

Один із співрозмовників повідомив Reuters, що російська влада чітко дала зрозуміти RBI, який має близько 2600 корпоративних клієнтів у Росії, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб російський банк австрійської групи продовжував працювати, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Офіційний представник RBI запевнив, що австрійська група зберігає плани про продаж або відокремлення свого банку в Росії та має намір скоротити свій російський бізнес. Ще один співрозмовник тепер пояснює, що пошук покупців на російський "Райффайзен банк" ускладнився після спроби бунту терористичної організації "Вагнер".

Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтона і передав дані про російські транзакції в санкційний орган США – Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, повідомили Reuters троє людей, які знають про розслідування.

Один із них сказав, що ця інформація становить загрозу, якщо будуть виявлені порушення санкцій. Raiffeisen заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

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Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Автор: 

Австрія (322) банки (7013) росія (14441) Райффайзен (143)


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Топ коментарі
+19
Одразу можливо побачити зв'язок поколінь у Австрії, який пояснює чому ця країна так легко була анексована Німеччиною перед початком 2-ї світової війни і чому зараз ця країна сприяє новому агресору у вигляді Московії (т.з. "роССії")! Для них що тоді, що зараз гроші нічим не тхнуть, а гідності ані на грош, як і співчуття жертвам агресії!!!
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06.07.2023 13:58 Відповісти
+15
А як щодо санкцій до цього банку в Україні...?
Чи це не "бізнес на крові"..?!
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06.07.2023 13:59 Відповісти
+12
Австрійський Raiffeisen Bank - де факто є філією КДБ/ФСБ. Наскрізь. Саме тому - цей банк був першим, який відкрив свою філію в Петербурзі на вильоті СРСР. Чому в Петербурзі, запитаєте ви?
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06.07.2023 14:06 Відповісти
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Одразу можливо побачити зв'язок поколінь у Австрії, який пояснює чому ця країна так легко була анексована Німеччиною перед початком 2-ї світової війни і чому зараз ця країна сприяє новому агресору у вигляді Московії (т.з. "роССії")! Для них що тоді, що зараз гроші нічим не тхнуть, а гідності ані на грош, як і співчуття жертвам агресії!!!
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06.07.2023 13:58 Відповісти
Посмотрите открытые фин. отчеты Raiffeisen. Они с РФ получают самый большую чистую прибыль. (больше, чем из родной Австрии). По другому и быть не может. Например P&G инвестировали в строительство, покупки и рекострукции заводов в РФ больше 5 млрд.$. Как думаете: Уйдут?
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06.07.2023 13:59 Відповісти
Треба справу самим робить. Бойкотувати ці бізнеси на крові в Україні, надавати максимальний розголос у світі. Робити так, щоб цим уйобкам, баригуючим з фашистами, кожен зароблений в 404 долар вартував втрачених чотирьох в інших країнах світу та в репутаційних втратах. А не бекати-мекати.
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06.07.2023 14:15 Відповісти
Як американський OFAC вирішить, так і буде.
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06.07.2023 14:16 Відповісти
А як щодо санкцій до цього банку в Україні...?
Чи це не "бізнес на крові"..?!
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06.07.2023 13:59 Відповісти
Не здивуюсь, якщо у найвеличнішого лідора ********** є і не один рахунок в цьому банку.
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06.07.2023 14:21 Відповісти
Австрійський Raiffeisen Bank - де факто є філією КДБ/ФСБ. Наскрізь. Саме тому - цей банк був першим, який відкрив свою філію в Петербурзі на вильоті СРСР. Чому в Петербурзі, запитаєте ви?
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06.07.2023 14:06 Відповісти
Российский Райффайзенбанк - один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала FT со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на организацию приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

С разрешения Байдена:

"Відповідаючи на запитання Reuters, банк повідомив, що в січні отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "прояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює РБІ, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною".

OFAC попросив Райффайзен надати детальну інформацію про його діяльність в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, в тому числі про транзакції та активність деяких клієнтів, повідомило джерело Reuters.

За словами цієї особи, американське відомство вимагало відповіді до лютого, але юристи Райффайзену домовилися про продовження терміну, пообіцявши відповісти на питання трьома траншами інформації, які будуть надіслані на початку квітня, травня і червня.

Представник Міністерства фінансів США відмовився від коментарів.

Райффайзен заявив агентству Reuters, що він повністю співпрацює з OFAC і що, наскільки він розуміє, запит не був викликаний конкретною операцією або бізнесом. Банк заявив, що має процедури, які забезпечують дотримання санкцій."

"Представник банку заявив, що він "впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить їхній запит", додавши, що поставлені питання мають "загальний характер".

Раніше Райффайзен не піддавався санкціям, але січневий інформаційний запит викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за банком, через те, що він може призвести до штрафних санкцій проти Райффайзену, повідомили дві особи, які безпосередньо обізнані з цим питанням.

Райффайзен глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями."

https://www.reuters.com/business/us-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17/ Exclusive: U.S. sanctions authority probes Raiffeisen on Russia | Reuters
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06.07.2023 14:52 Відповісти
если сша не хочет банк прижать, то что говорить за атакамс или касетники....
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06.07.2023 17:49 Відповісти
Да, только не США, а Байден не хочет банк прижать
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06.07.2023 17:53 Відповісти
это одно и тоже)
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06.07.2023 18:01 Відповісти
Через год байден пойдёт на пенсию
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06.07.2023 18:07 Відповісти
"Деньги не пахнут ", ак еще Людовик 14 сказал введя налог на туалеты
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06.07.2023 14:10 Відповісти
Це був якийсь римський імператор, здається Веспассіан
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06.07.2023 14:19 Відповісти
Возникновение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 крылатого выражения связано с именем римского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD Веспасиана (I век), который ввёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B налог на общественные уборные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82#cite_note-bir-1 [1] , получающие доход от продажи мочи. Да ты прав
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06.07.2023 14:24 Відповісти
розово-голубые создания с непонятной ориентацией из Raiffeisen Bank готовы к тому, что людоеды кремля съедят их последними, в надежде, что очередь до них-таки не дойдёт..
походу, стойкость народа Украины привела к тому, что уже даже эти импортные пдры-какаразницы верят в ЗСУ
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06.07.2023 14:14 Відповісти
По смерті Марії-Терезії Австрія втратила будь-який значний вплив в Європі з подальшою деградацією держави, як такої. Землевласники і великий капітал піднесли себе над законом і всі державні інституції попали в повну залежність від олігархату. Всі серйозні війни програні, мадьяри роблять що заманеться а великі держави диктують свої умови. Нічого не змінилось більше чим за 200 років і ******* Австрія попри заяви влади залежна від хотєлок великого капіталу і зовнішнього впливу.
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06.07.2023 14:19 Відповісти
То нехай піде з України !
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06.07.2023 15:06 Відповісти
Треба подзвонити Арнольду. Він розбереться. Дуже швидко.
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06.07.2023 15:12 Відповісти
Треба влаштувати їм показову порку,що б інші не зволікали!Де наша влада?Закривайте бізнес спонсорів тероризму!
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06.07.2023 15:54 Відповісти
Але атб з ними цьомки ,робимл висновки ...
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06.07.2023 16:36 Відповісти
нічого страшного. вони розуміються на тому, як рахувати собі "бонуси" від проведення SWIFT - платежів з на єреф. тобто йдуть на "принцип" - це чудово! Карлсберг вже втратив свою долю ринку, тепер треба ігнорити цих мудрогелів!
Що це - у вас рахунок в Райфазені? ні, справи не буде надайте, будь - ласка альтернативний банк отримувач коштів!
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06.07.2023 16:58 Відповісти
Ахахах, жадные австрияки. Гнать их из Украины надо - все австрийские конторы, которые в Украине зарабатывают
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06.07.2023 19:51 Відповісти
****@ закривать нах эти пирамиды обмана, раньше обычна почта виконува ци функции! тепер переслать долар, 5 посредников каждый сосэ комисию !
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06.07.2023 20:15 Відповісти
якщо райфайзен не в курсі, то передайте йому, що війна вже йде дев'ять років!
хоча що якомусь там райфайзену потіти? на австрію ж бомби не падають, ракети не летять....
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07.07.2023 08:21 Відповісти

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