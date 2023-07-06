Окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС некомпетентний персонал, – "Енергоатом"

Російські окупанти на Запорізькій АЕС призначають керувати найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян", – наголошують атомники.

Зокрема, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника російської Балаковської АЕС, який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада, підкреслюють в "Енергоатомі", потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором.

"Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає", – зазначили в компанії.

Як повідомлялося, супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока Запорізької АЕС