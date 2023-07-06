Супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока Запорізької АЕС

На даху четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС з’явилися нові невідомі об’єкти.

Як повідомляє Радіо Свобода, їх видно на супутникових фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих сервісом Planet Labs.

Зазначається, що роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Раніше про мінування цього енергоблоку повідомляв Генеральний штаб. За даними Генштабу, заміновано також дах третього енергоблоку.

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Раніше ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Пізніше в МАГАТЕ підтвердили мінування росіянами Запорізької АЕС.

Зазначалося, що безпосередньо поблизу ставка-накопичувача, який використовується для охолодження енергоблоків, під час останнього візиту Гроссі експерти мін не бачили. Однак заявляли, що МАГАТЕ відомо про розміщення мін за межами периметра станції, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".

Утім, уже 5 липня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що під час нещодавніх перевірок експерти Агентства не виявили ознак мінування Запорізької АЕС.