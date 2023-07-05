МАГАТЕ не помітило ознак мінування на окупованій Запорізькій АЕС, – Гроссі

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) уважно стежать за обстановкою на окупованій Запорізькій АЕС на тлі заяв про загрозу диверсії, але під час нещодавніх перевірок не виявили там ознак мінування.

Про це під час брифінгу у Японії повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.



"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, кілька годин тому. Ми в курсі тверджень та заяв обох сторін. Під час нещодавніх інспекцій ми не зафіксували будь-яких ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", – зазначив він.



Також Гроссі підкреслив, що наразі "не можна розслаблятися" і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Утім, раніше у МАГАТЕ підтверджували мінування росіянами Запорізької АЕС.

Зазначалося, що безпосередньо поблизу ставка-накопичувача, який використовується для охолодження енергоблоків, під час останнього візиту Гроссі експерти мін не бачили. Однак заявляли, що МАГАТЕ відомо про розміщення мін за межами периметра станції, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.