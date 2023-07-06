Росіяни набрали кредитів готівкою на рекордну суму

У червні російські банки видали абсолютний максимум кредитів готівкою за останні 10 років.

За підсумками місяця росіяни позичали 666,8 млрд рублів, пише російська редакція Forbes із посиланням на підрахунки аналітиків Frank RG.

Це свідчить, що незабезпечене кредитування у Росії зростає: попередній рекорд було встановлено всього місяць тому. Однак порівняно з травнем позичальникам були потрібні більші суми: середній чек кредиту готівкою зріс на 3,9% – до 210 тисяч рублів.

Ще один абсолютний рекорд за всю історію спостережень в Росії зафіксовано в автокредитуванні. На купівлю машин росіяни позичали за місяць 128,1 млрд рублів, що на 8,2% більше, ніж у травні, результат якого також був рекордним. Середній чек автокредиту зріс протягом місяця на 30% – до 1,49 млн рублів.

Загальна сума виданих кредитів фізособам досягла у червні 1,47 трильйона рублів – це також історичний рекорд.

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Водночас видача іпотеки в червні зросла до максимуму за останні півроку, досягнувши 639,5 млрд рублів. У сегменті іпотечного кредитування це третій найкращий результат за всю історію спостережень: більший обсяг позичальники обирали лише в грудні 2022 року (702,1 млрд рублів) на очікуваннях завершення програми пільгової іпотеки і в грудні 2021 року (650 млрд рублів). Середня сума іпотечного кредиту до травня зросла на 2,2% – до 3,8 млн рублів.

Центробанк Росії прогнозував у 2023 році зростання ринку іпотечного кредитування 17%, незабезпеченого кредитування – на 9-13%. Водночас російський регулятор обмежує видачу незабезпечених кредитів позичальниками, боргове навантаження у яких вже перевищує 80%.