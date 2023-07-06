Німецька митниця почала конфіскувати автомобілі з російськими номерами

Посольство Росії в Німеччині порадило росіянам не приїжджати до країни на автомобілях із російськими номерами через загрозу їхньої конфіскації.

Російське посольство підтвердило випадки вилучення німецької митницею автомобілів, зареєстрованих у Росії та ввезених до Євросоюзу для використання в особистих цілях чи транзиту, пише російська редакція Forbes.

Офіційно росіян звинувачують у порушенні закону Німеччини "Про зовнішню торгівлю" з посиланням на регламент ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року. У статті 3i цього регламенту прописано заборону на ввезення та продаж до ЄС низки товарів, до яких входять і автомобілі.

Російське посольство зазначає, що митники Німеччини не вірять запевненням росіян, що автомобілі ввозяться з Росії до ЄС тимчасово і не для продажу. Більше того, росіян попереджають про можливість кримінального переслідування через порушення законодавства Німеччини.

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Раніше представник Головного управління митниці Німеччини пояснював, що слово "ввезення" в регламенті ЄС охоплює будь-яке переміщення товарів і не передбачає винятків із заборони.

У статті 3i регламент ЄС № 833/2014 англійською мовою йдеться, що забороняється "придбавати, імпортувати чи передавати, прямо чи опосередковано, товари, які приносять значні доходи Росії", відповідно до додатку, якщо вони російського походження чи експортуються з Росії. Німецькою мовою використовується термін Einfuhr, який може означати не лише митний імпорт, а й просто ввезення.

У переліку товарів, яких стосується стаття, є також, наприклад, взуття, ноутбуки та мобільні телефони. Правила ЄС дозволяють кожній країні самій інтерпретувати та застосовувати загальноєвропейські санкції.