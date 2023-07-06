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Новини
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Німецька митниця почала конфіскувати автомобілі з російськими номерами

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Посольство Росії в Німеччині порадило росіянам не приїжджати до країни на автомобілях із російськими номерами через загрозу їхньої конфіскації.

Російське посольство підтвердило випадки вилучення німецької митницею автомобілів, зареєстрованих у Росії та ввезених до Євросоюзу для використання в особистих цілях чи транзиту, пише російська редакція Forbes.

Офіційно росіян звинувачують у порушенні закону Німеччини "Про зовнішню торгівлю" з посиланням на регламент ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року. У статті 3i цього регламенту прописано заборону на ввезення та продаж до ЄС низки товарів, до яких входять і автомобілі.

Російське посольство зазначає, що митники Німеччини не вірять запевненням росіян, що автомобілі ввозяться з Росії до ЄС тимчасово і не для продажу. Більше того, росіян попереджають про можливість кримінального переслідування через порушення законодавства Німеччини.

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Раніше представник Головного управління митниці Німеччини пояснював, що слово "ввезення" в регламенті ЄС охоплює будь-яке переміщення товарів і не передбачає винятків із заборони.

У статті 3i регламент ЄС № 833/2014 англійською мовою йдеться, що забороняється "придбавати, імпортувати чи передавати, прямо чи опосередковано, товари, які приносять значні доходи Росії", відповідно до додатку, якщо вони російського походження чи експортуються з Росії. Німецькою мовою використовується термін Einfuhr, який може означати не лише митний імпорт, а й просто ввезення.

У переліку товарів, яких стосується стаття, є також, наприклад, взуття, ноутбуки та мобільні телефони. Правила ЄС дозволяють кожній країні самій інтерпретувати та застосовувати загальноєвропейські санкції.

Автор: 

авто (4177) Німеччина (1893) конфіскація (347) росія (14441) санкції (4490)


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Топ коментарі
+13
И это правильно. Нечего делать козломордым репоедам в Европе, рылом свинным не вышли.
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06.07.2023 16:45 Відповісти
+10
И пусть передают на нужды ВСУ,джипы и бусики в первую очередь.
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06.07.2023 16:45 Відповісти
+6
навіщо радити не приїзджати? навпаки, нехай їдуть побільше
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06.07.2023 16:47 Відповісти
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ну, хоть - шось....
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06.07.2023 16:43 Відповісти
И это правильно. Нечего делать козломордым репоедам в Европе, рылом свинным не вышли.
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06.07.2023 16:45 Відповісти
И пусть передают на нужды ВСУ,джипы и бусики в первую очередь.
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06.07.2023 16:45 Відповісти
навіщо радити не приїзджати? навпаки, нехай їдуть побільше
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06.07.2023 16:47 Відповісти
Малароси зара почнуть лякати німців масІрананимІ савьєцкІмІ гей парадамІ😃 в красна-кружІвних трюсах😃
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06.07.2023 16:47 Відповісти
знов процедури пропускаєш?
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06.07.2023 16:49 Відповісти
Трансвістіт ти красниє трусікі пІрІгатовІл?
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06.07.2023 16:57 Відповісти
ти не зупиняйся, мар'яша.
я люблю спостерігати одноклітинних, а тут такий шанс. навіть, мікроскоп не потрібен.
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06.07.2023 17:03 Відповісти
хай на пікапах їдуть.
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06.07.2023 16:48 Відповісти
москалям треба підготувати чорні пакети, щоб в них одягнутися для перетину кордону, бо германці мають право роздягати їх до трусів.
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06.07.2023 16:50 Відповісти
2024..
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06.07.2023 20:51 Відповісти
Круте принижения та ляпас руzмразотам.
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06.07.2023 17:42 Відповісти
Нех.й шастать Нехай щастить!
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06.07.2023 18:00 Відповісти
ахаха, ванька употів візу отримуючи, думає в вороже логово НАТО з'їздить-затариться, а там в нього автомобіль відібрали і вітравили додому
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06.07.2023 18:16 Відповісти
Сподіваюсь, почнуть конфісковувати авто руськаязиких, які приїхали"біженцями" на українських номерах. Гидота одна з другою, тявкає російськими матюками і живе на німецькі гроші, сироти казанські. ЯКЕ ВОНИ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ до України, хто зможе мені пояснити? Приїхали зі старими паспортами, яка гнида в консульстві їм обмінює без перевірки до сьомого коліна? Товстожопі рила московітські, бігають тут,п"ють, сруть і матюкаються. ЩО В НИХ УКРАЇНСЬКОГО? Чому німці повинні платити допомоги тим, хто розпочав, підтримував і досі підтримує війну в Україні? Ці свині не шанують ні мою мову, ні німецьку і створюють засраний хамський імідж нам, українцям.
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06.07.2023 18:21 Відповісти
Приїхали зі старими паспортами, яка гнида в консульстві їм обмінює без перевірки до сьомого коліна?
за якими законами?

------------------------
інколи краще жувати.

а не демонструвати ура-патріотизм
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06.07.2023 20:48 Відповісти
за законами військового часу. Приїхало якесь ростварюко, що 20 років тому народилось в Донецьку, лише зі свідоцтвом про народження і цьому бидлу видали в консульстві український паспорт? Може, воно українців вбивало? А не бачили, як обмінюють савєцкий паспорт? Заткніть рота і розвішуйте москаляків на гілляку, де б не були. А то вони дуже хитровбані, такі, як ви , кацапня смердюча, починає про якісь закони говорити. Це повне право нашої країни, перевірити "біженців", а не видавати українські паспорта чортікому.
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06.07.2023 22:46 Відповісти
Німці порадували - уміють підняти настрій.
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06.07.2023 20:10 Відповісти

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