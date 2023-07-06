"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у червні на 32%

"Укрзалізниця" в червні 2023 року збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 12,4 млн тонн. У порівнянні з травнем цей показник зріс на 8%.

"Черговий місяць завершуємо з позитивним результатом основного бізнесу – вантажних перевезень. Червневі обсяги та їх ріст зміцнюють наш план виходу на беззбитковість та відновлення залізничної галузі", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні в червні 2023 року зросли на 40,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 7,9 млн тонн. Перевезення на експорт зросли на 24,3% – до 4 млн тонн.

Лідерами за обсягами перевезень у червні традиційно були зернові вантажі, будівельні матеріали, кам’яне вугілля, залізна й марганцева руда.

Так, перевезення зернових вантажів у червні 2023 року зросли на 48,4% (до 2 млн тонн), будівельних матеріалів – на 87% (до 3,1 млн тонн), кам’яного вугілля – на 16,3% (до 2,3 млн тонн), залізної й марганцевої руди – на 2,8% (до 2 млн тонн).

Крім того, "Укрзалізниця" в червні 2023 року збільшила середньодобове навантаження вантажів на 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 387,4 тис. тонн. У порівнянні з травнем поточного року цей показник виріс на 10%.

Середньодобове навантаження зернових вантажів у червні 2023 року зросло на 25,8% у порівнянні з червнем 2022 року (до 58,3 тис. тонн), навантаження будівельних матеріалів – на 81% (до 55,9 тис. тонн), кам’яного вугілля – на 13% (до 76,2 тис. тонн). Середньодобове навантаження залізної та марганцевої руди незначно скоротилось – на 2% до червня 2022 року й становило 64,97 тис. тонн.