Фінляндія виділить 105 мільйонів євро на військову підтримку України

Уряд Фінляндії витратить близько 105 млн євро на військові потреби України.

Як повідомляє Міністерство оборони країни, це буде вже 17 пакет оборонної допомоги Україні, що включає, серед іншого, зенітну зброю та боєприпаси. Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Україні від Фінляндії тепер становить близько 1,2 млрд євро, передає Європейська правда.

"Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки в Європі та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невід'ємною частиною безпеки Фінляндії", – заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен.

У повідомленні йдеться, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних Сил Фінляндії.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки вантажу до місця призначення" Міноборони країни не надало більше деталей про військову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Данія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд данських крон (більше 170 млн євро).