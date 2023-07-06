Кличко відсторонив керівника ще одного столичного будівельного підприємства
Директора комунального підприємства "Київбудреконструкція" Анатолія Сульдіна відсторонили від виконання службових обов’язків.
Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.
"Щодо Анатолія Сульдіна також розпочате службове розслідування у зв’язку з отриманими матеріалами. На період розслідування директор "Київбудреконструкції" не виконуватиме свої посадові обов’язки", – зазначається у повідомленні.
У пресслужбі КМДА не уточнили підстави для відсторонення посадовця.
Як повідомлялося, вранці у четвер мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.
Кушнір понад10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад $3 млн.
Водночас днями журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.
Крім того, стало відомо, що у травні очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль