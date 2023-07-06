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У додатку "Київ Цифровий" з’явився сервіс для оплати комунальних послуг

київ,цифровий

У застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці.

"Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників", – сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Оновлений "Київ Цифровий" уже доступний до скачування в App Store і Google Play.

Раніше повідомлялося, що в застосунок "Київ Цифровий" додали можливість придбати транспортну карту для безконтактної оплати проїзду на валідаторах. Після придбання цифрова карта прив’язується до Apple або Google Wallet.

Автор: 

Київ (4714) комунальні послуги (343) додаток (301)


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