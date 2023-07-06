У Болгарії нарахували понад 140 тисяч українських біженців

Із початку повномасштабної війни Росії проти України більше 140 тис. українських громадян знайшли прихисток у Болгарії.

"Загалом більше 140 тис. людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", – заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, передає Укрінформ.

Він подякував болгарському народові за це, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.

Раніше повідомлялося, що Болгарія до кінця вересня цього року продовжила програму гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом у цій країні.