У Болгарії нарахували понад 140 тисяч українських біженців
Із початку повномасштабної війни Росії проти України більше 140 тис. українських громадян знайшли прихисток у Болгарії.
"Загалом більше 140 тис. людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", – заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, передає Укрінформ.
Він подякував болгарському народові за це, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.
Раніше повідомлялося, що Болгарія до кінця вересня цього року продовжила програму гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом у цій країні.
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