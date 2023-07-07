Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля

Президент РФ Владімір Путін не планує проводити жодних нарад через падіння курсу рубля, адже жодних сумнівів у макроекономічній стабільності Росії бути не може.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, передає Інтерфакс.

"Якихось нарад із цього приводу у президента не планується", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

"Закликаємо вас пам'ятати недавню бесіду президента з головою уряду Мішустіним. Там йшлося про те, що у нас справді економічні показники дуже хороші, багатообіцяючі та кращі, ніж це могло прогнозуватися", – нагадав журналістам прессекретар Путіна.

Він зазначив, що на зустрічі "також йшлося про конкретні цифри, які свідчать про те, що жодних сумнівів у макроекономічній стабільності буть не може і не має буть".

"Все інше – справа поточної кон'юнктури. Щодо якихось деталей, коментарів це прерогатива уряду", – наголосив Пєсков.

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Як повідомялося, курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

У четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжував падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про щумисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.