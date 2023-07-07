Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля
Президент РФ Владімір Путін не планує проводити жодних нарад через падіння курсу рубля, адже жодних сумнівів у макроекономічній стабільності Росії бути не може.
Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, передає Інтерфакс.
"Якихось нарад із цього приводу у президента не планується", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.
"Закликаємо вас пам'ятати недавню бесіду президента з головою уряду Мішустіним. Там йшлося про те, що у нас справді економічні показники дуже хороші, багатообіцяючі та кращі, ніж це могло прогнозуватися", – нагадав журналістам прессекретар Путіна.
Він зазначив, що на зустрічі "також йшлося про конкретні цифри, які свідчать про те, що жодних сумнівів у макроекономічній стабільності буть не може і не має буть".
"Все інше – справа поточної кон'юнктури. Щодо якихось деталей, коментарів це прерогатива уряду", – наголосив Пєсков.
Як повідомялося, курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.
У четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжував падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про щумисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.
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скоро справа дійде до того що за сумніви в ***** будуть рострілювати як північній кореї за те що не так як треба плакав коли помер кім чен ир
і це дуже, дуже добре
******** ********ович!! Топи її вже швидше!
Я в тебе вірю!!!
Кацапи це не визнають але реалії показують сьогодення
Якби путлер займався б економікою а він ніколи не займався і не буде цим займатися бо це людина неграмотна
Для нього головне війни і все йде за державні кошти
Тому поки путлер буде при владі
Поки буде вести загарбницькі війни курс рубля ще більше обвалиться а рівень життя погіршиться
БушаБайдена лише в обмін на ядерну зброю. Курс обміну може стати предметом для переговорів, але "1 тонна курятина на 1 мегатону заряду" виглядає непогано
Тому слід очікувати наплив "добровольців" за длінним рубльом (щоб поміняти його на короткий долар).
прапорщикПесков, остановите падение рубля!
- Рубль стой, раз два!
Европа нам завидует.
https://www.sibreal.org/a/kratkaya-istoriya-sovetskoy-para-meditsiny/31916967.html
-Нє сАмневаємся барін,,,,, ),
Пропоную рятувати москальську економіку сраними трудоднями. І нєхрєн випєндріваться!
https://www.youtube.com/watch?v=HEGR2bfQfb4
Тепер в них чергове досягнення: діра в бюджеті найбільша за роки існування недоімперії! Це перемога, адназначна!
-120!
- Что 120???
- А что курс???
Він враховує 25 показників, серед яких наявність або відсутність цензури в інтернеті, цензура ЗМІ, свобода в академічному та культурному середовищі, свобода віросповідання тощо.
Аналітики визнали Данію, Швецію, Норвегію, Швейцарію та Фінляндію найбільш вільними країнами. США розташувалися на 21-му рядку, Великобританія - на 34-му, Грузія - на 42-му, Вірменія - на 62-му, Україна - на 103-му, Казахстан - на 121-му, Білорусь - на 158-му.
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іжте і не гавкайте