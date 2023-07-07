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Новини
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Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля

путин,песков

Президент РФ Владімір Путін не планує проводити жодних нарад через падіння курсу рубля, адже жодних сумнівів у макроекономічній стабільності Росії бути не може.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, передає Інтерфакс.

"Якихось нарад із цього приводу у президента не планується", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

"Закликаємо вас пам'ятати недавню бесіду президента з головою уряду Мішустіним. Там йшлося про те, що у нас справді економічні показники дуже хороші, багатообіцяючі та кращі, ніж це могло прогнозуватися", – нагадав журналістам прессекретар Путіна.

Він зазначив, що на зустрічі "також йшлося про конкретні цифри, які свідчать про те, що жодних сумнівів у макроекономічній стабільності буть не може і не має буть".

"Все інше – справа поточної кон'юнктури. Щодо якихось деталей, коментарів це прерогатива уряду", – наголосив Пєсков.

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Як повідомялося, курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

У четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжував падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про щумисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Автор: 

кремль (75) курс (1537) Пєсков Дмитро (46) путін володимир (1063) рубль (332) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+28
Звичайно пох на *********, але якщо в них срака з економікою, тоє добре
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07.07.2023 15:02 Відповісти
+17
Всі москалі знають що піськов завжди бреше. Думаю після таких заяв там черга в обмінники появиться.
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07.07.2023 15:03 Відповісти
+9
Добре для всіх добрих людей
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07.07.2023 15:03 Відповісти
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07.07.2023 15:00 Відповісти
Звичайно пох на *********, але якщо в них срака з економікою, тоє добре
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07.07.2023 15:02 Відповісти
Добре для всіх добрих людей
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07.07.2023 15:03 Відповісти
і недобрих
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07.07.2023 15:07 Відповісти
в смысле--- Вова всегда стоит... даже если давно упал...
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07.07.2023 15:29 Відповісти
Не, пыня уже пятый год лежит(во фризере), никак не дождется официоза. на остальное вiн не зазiхае. Все вопросы к комитету -300, старых кремлевских маразматиков.
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07.07.2023 16:14 Відповісти
Типо, вы считаешь, шо муйлуша уже и терпил-кацапов достал?
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07.07.2023 16:24 Відповісти
чому кацапів, китайцям теж добре, скупують рашку задарма
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07.07.2023 16:37 Відповісти
добре, але сам факт заборони сумніватися, це ще краще
скоро справа дійде до того що за сумніви в ***** будуть рострілювати як північній кореї за те що не так як треба плакав коли помер кім чен ир
і це дуже, дуже добре
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07.07.2023 21:06 Відповісти
Най вони друг дружку хоч їдять, хоч трахають, хоч цьомкають. Пох.
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08.07.2023 00:03 Відповісти
***** взяв гондурасєю з атомною бомбою, та з розмаху ****** об скелю!
******** ********ович!! Топи її вже швидше!
Я в тебе вірю!!!
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08.07.2023 14:19 Відповісти
Всі москалі знають що піськов завжди бреше. Думаю після таких заяв там черга в обмінники появиться.
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07.07.2023 15:03 Відповісти
Да какие обменники? Массовые драки в супермаркетах за пачку пельменей и банку сгущенки.
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07.07.2023 15:19 Відповісти
За пучок лободи!!
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08.07.2023 14:22 Відповісти
Думаю черг не буде. В кого були гроші вже поїхали, а хто залишився в тих грошей нема. Сутички за їжу - це ближче до діла
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07.07.2023 16:47 Відповісти
знову 1:1
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07.07.2023 15:06 Відповісти
Курс рубля заборони. Рішення, перевірене зєКомандою.
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07.07.2023 15:06 Відповісти
отец солнца и брат хлеба - заявили что рубИль силён как никогда!!! ура!!! браво!!! бис!!!
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07.07.2023 15:07 Відповісти
еще кучу законов придумают, что бы не сомневались, а иначе всех посадят.
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07.07.2023 15:08 Відповісти
Санкції поступово послаблюють економіку РФ
Кацапи це не визнають але реалії показують сьогодення
Якби путлер займався б економікою а він ніколи не займався і не буде цим займатися бо це людина неграмотна
Для нього головне війни і все йде за державні кошти
Тому поки путлер буде при владі
Поки буде вести загарбницькі війни курс рубля ще більше обвалиться а рівень життя погіршиться
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07.07.2023 15:13 Відповісти
ну да , ну да , **** там , за неделю доллар +10 рублей , что это значит для простого нарида , а то - подорожание продуктовров на столько , на сколько подорожал доллар / евро , то есть карзинка покупателя + 100 рублятей ежедневно , это самое необходимое , умножаем на 30 = 3000 в месяц минус , ну или экономить на жратве , с такими темпами к новому году будут жрать будяки от буряка , закусывать марсом и запивать пепси колой ...........)))))) и на коленях ( ОПЯТЬ ) умолять запад и штаты о помощи во избежании голодных бунтов , а в основном прекрасная маркиза - все хорошо , все ха-ра-шо........)))))
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07.07.2023 15:14 Відповісти
цього разу, ножки Буша Байдена лише в обмін на ядерну зброю. Курс обміну може стати предметом для переговорів, але "1 тонна курятина на 1 мегатону заряду" виглядає непогано
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07.07.2023 15:24 Відповісти
Немає грошей? ПВК "патріот" (або десяток інших ПВК) завжди готові допомогти.
Тому слід очікувати наплив "добровольців" за длінним рубльом (щоб поміняти його на короткий долар).
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07.07.2023 15:24 Відповісти
Нє, в моськві в обмінниках долар є, частково. От в калузі вже "по блату".
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07.07.2023 15:16 Відповісти
Сектантів - "а у нас чьто луччє?!" поки що не видно...
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07.07.2023 15:17 Відповісти
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07.07.2023 15:21 Відповісти
Як там -что за рубль дают ? В морду
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07.07.2023 18:53 Відповісти
Товарищ прапорщик Песков, остановите падение рубля!
- Рубль стой, раз два!
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07.07.2023 15:22 Відповісти
Угу,Ху@ло ж сказало по телику:"Чем больше рублей,тем лучше"
Европа нам завидует.
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07.07.2023 15:26 Відповісти
262 (з 367в 2021) великі західні фірми та банки не вийшли з ********** і є спонсорами війни. Поки ці фірми з дозволу і за сприяння своїх урядів там граються в ждунів у кацапів є валюта і вони досі ще слабко відчувають санкції та в яку халепу втрапили.
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07.07.2023 15:29 Відповісти
- Именем революции - ВСТАТЬ!!!
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07.07.2023 15:31 Відповісти
А все через це -
https://www.sibreal.org/a/kratkaya-istoriya-sovetskoy-para-meditsiny/31916967.html
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07.07.2023 15:35 Відповісти
бьл ли у вас план ?
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07.07.2023 15:37 Відповісти
-Нє сАмнєвайтєсь раби!!!
-Нє сАмневаємся барін,,,,, ),
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07.07.2023 15:39 Відповісти
Далі пуйло заборонить сонце.
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07.07.2023 15:51 Відповісти
кацапам не привыкать, продолжат жалобно скиглити да бухать под такого же алика, но великодержавного... https://www.youtube.com/watch?v=_skp5yyq22s Высоцкий - За меня невеста отрыдает честно...
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07.07.2023 16:20 Відповісти
кацапи турбуються вже не курсом долара, а курсом юань. економіку московії інтегрують в економіку Китаю, а там і кремль стане штаб-квартирою китайського посла.
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07.07.2023 16:20 Відповісти
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07.07.2023 16:25 Відповісти
Так то ж на приманку... ПИСЕЦ, ни пуха, ни пера.
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07.07.2023 16:30 Відповісти
Рупії,юані,афгані, лемпіри гондурасу... - болівар усе не потягне!!!
Пропоную рятувати москальську економіку сраними трудоднями. І нєхрєн випєндріваться!
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07.07.2023 16:44 Відповісти
Нічого ви не розумієте в економіці.

https://www.youtube.com/watch?v=HEGR2bfQfb4
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07.07.2023 16:55 Відповісти
Верным курсом идёте, таварисчи!
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07.07.2023 17:07 Відповісти
В них є своя " трускавецька школа економіки". Випускники не гірше наших.
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07.07.2023 17:37 Відповісти
Московити ******* все найбільше в світі: від цар-пушки чи цар-дзвону до найбільшого в світі мартену...
Тепер в них чергове досягнення: діра в бюджеті найбільша за роки існування недоімперії! Це перемога, адназначна!
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07.07.2023 18:02 Відповісти
сколько ***** уже потратил на войну мог бы каждому лугандону купить по цистерне водки и всем бурятам по унитазу Был бы у ***** рейтин 150% А так каждый день обосраный ждет кто же его пристрелит
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07.07.2023 18:24 Відповісти
ІМХО, Оруел відпочиває зі своїм Міністерством Правди.
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07.07.2023 19:17 Відповісти
- Петька! Курс???
-120!

- Что 120???
- А что курс???
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07.07.2023 19:37 Відповісти
***** из бункера --,,курс рубля стой раз-два,, а рубль ***** в ответ средний палец
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07.07.2023 20:13 Відповісти
Росія знову опустилася в рейтингу свободи слова на 12 пунктів, зайнявши 141-е місце зі 161 можливих. Про це повідомляє британська правозахисна організація Article 19 у своїй новій доповіді.

Він враховує 25 показників, серед яких наявність або відсутність цензури в інтернеті, цензура ЗМІ, свобода в академічному та культурному середовищі, свобода віросповідання тощо.

Аналітики визнали Данію, Швецію, Норвегію, Швейцарію та Фінляндію найбільш вільними країнами. США розташувалися на 21-му рядку, Великобританія - на 34-му, Грузія - на 42-му, Вірменія - на 62-му, Україна - на 103-му, Казахстан - на 121-му, Білорусь - на 158-му.

novayagazeta.eu
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07.07.2023 21:38 Відповісти
що там у орків нам по цимбалах
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07.07.2023 22:03 Відповісти
китайські комуністи якось горобців заборонили, потім від голоду здохло 40 мільйонів жовтопиких
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07.07.2023 23:13 Відповісти
От і добре. Все стабільно - розходимось
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08.07.2023 00:34 Відповісти
кремль прийняв закон що порівнює гівно з хлібом

іжте і не гавкайте
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08.07.2023 01:24 Відповісти
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08.07.2023 14:22 Відповісти
такі в нас заборонено сумніватись у величі зеленського
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08.07.2023 16:58 Відповісти
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09.07.2023 23:57 Відповісти

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