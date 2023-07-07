Справа на 400 мільйонів: Суд арештував шістьох посадовців Полтавського ГЗК Жеваго

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo українського олігарха Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки, через яку відбувалися махінації – тримання під вартою або застава від 2 до 60 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, організатор оборудок має внести 60 млнгрн, решта – від 2 до 40 млн грн.

Як нагали в ДБР, наприкінці червня правоохоронці повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство встановило, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, без відповідних дозволів продавали щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.