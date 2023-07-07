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Новини
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Справа на 400 мільйонів: Суд арештував шістьох посадовців Полтавського ГЗК Жеваго

дбр

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo українського олігарха Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки, через яку відбувалися махінації – тримання під вартою або застава від 2 до 60 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, організатор оборудок має внести 60 млнгрн, решта – від 2 до 40 млн грн.

Як нагали в ДБР, наприкінці червня правоохоронці повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство встановило, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, без відповідних дозволів продавали щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Автор: 

ГЗК (131) Жеваго Костянтин (333) суд (3341) Полтавська область (127)


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а костик пострадавший или соучастник
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07.07.2023 14:59 Відповісти
Схоже на віджимання бізнесу.
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07.07.2023 15:16 Відповісти
а ти не кради
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09.07.2023 08:02 Відповісти
Ще одне олігархічне цабе із списку кровосісь,з якими зробити нічого не можуть,бо в нас виявляється... корупції немає.
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07.07.2023 16:18 Відповісти
Это сколько надо щебня украсть на 400 млн??? В Киеве тонна - макс 300 грн.... получается что гандоны воровали 4 года каждый месяц по 30000 тн!!!! Может тут еще и Велике будивництво клоуна замешано - 100 млрд оприходовали, но дорог как не было так и нет. - вот и нашелся мифический щебень
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07.07.2023 17:55 Відповісти
граждане !!! оцените красоту игры , пацаны украли 400млн грн , а беня каломойский и боголюбов украли из вкладов ,,привата,, а потом отмыли в банках европы и сша 150 000 000 000 ярдов грн по курсу 8 грн за 1 долл --- после победы на выборах вовы зеленого беня первой же лошадью приперся в УКРАИНУ и на здоровье не жалуется ---если за 400млн застава 60 млн грн то беню надо посадить в СИЗО с заставой 1трлн долл сша ---НО КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ??? а ведь дыру в ,,привате,, в 150 ярдов грн закрыли из бюджета УКРАИНЫ то есть забрали у медиков , педагогов , пенсионеров , у полиции и зсу --- возникает вопрос ЧОМУ МИ НЕ В НАТО???
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08.07.2023 06:44 Відповісти
26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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08.07.2023 18:48 Відповісти
Знову застава.
Можна вже в постановах суду офіціально писати формуліровки - "арешт чи хабар у розмірі ...", "арешт чи відкат у розмірі..."
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09.07.2023 11:51 Відповісти

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