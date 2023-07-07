Наслідки падіння рубля: Росіян попередили про підвищення цін на автомобілі

Через падіння курсу рубля ціни на нові легкові автомобілі в Росії до осені зростуть щонайменше на 5-10%.

Про це пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на місцевих автодилерів, виробників та експертів.

За словами гендиректора компанії "Автодом" Андрія Ольховського, майже всі китайські компанії зараз займаються розрахунками для перегляду цін на свої автомобілі для Росії.

"Китайські компанії жорсткіше підходять до цього питання, ніж європейські. За моїми відчуттями зростання цін перебуватиме в діапазоні 8-12%", – сказав Ольховський.

Заступник гендиректора з продажу нових автомобілів групи "Авілон" Ренат Тюктеєв зазначив, у першому півріччі ціни на нові авто зростали на 2-3% на місяць. За його словами, до кінця року вартість нових машин зросте ще сильніше, але це залежатиме більше від курсу рубля до юаня, ніж до долара чи євро.

Представник китайського автовиробника Chery визнав, що курсові коливання часто закладаються у розміри знижок за різними маркетинговими програмами. Він повідомив, що з 1 липня компанія вже зменшила знижки на автомобілі 2023 року виробництва.

За даними агентства "Автостат", середня вартість нового легкового автомобіля в Росії за підсумками першого півріччя склала 2,68 млн рублів, це майже на 13% більше, ніж на початку року.

Представник російського "АвтоВАЗу" запевнив, що нової індексації "у планах зараз немає". Але цей виробник вже двічі підвищував ціни з початку року. Крім того, нові моделі ВАЗу фактично повністю збираються з імпортних китайських комплектуючих.

За даними "Автостату", у травні 2023 року з 51 193 імпортованих до Росії нових машин 75% завезли із КНР, а з 37 407 уживаних 51% припав на японські авто. Частка "сірого" імпорту у травні 2023 року становила 16% від усіх проданих легкових машин.

Читайте також: Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь

Як повідомялося, курс рубля активно знижується із середини травня. У четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжував падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.