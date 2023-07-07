БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 498 12

Путіну бракує грошей: Росія закрила програму будівництва найновіших стелс-корветів

корвет

Російську програму ракетних стелс-корветів проєкту 20386 у нинішній її версії закриють, будівництво нових таких кораблів для Військово-морського флоту РФ не планується.

Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі ПФ.

"Подальша закладка корветів проекту 20386 в існуючому нині вигляді не планується. Програма їх будівництва буде закрита. "Північна верф" та Амурський суднобудівний завод продовжать будівництво серії кораблів проектів 20380 та 20385", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, головний корвет серії "Дєрзкій" на найближчі роки залишиться єдиним представником проєкту 20386.

"Його введення в дію в тій версії, яку зараз маємо, не передбачається. Цей корабель буде добудований за перепроєктованим проектом і увійде до бойового складу ВМФ Росії в принципово новому і більш збалансованому вигляді", – додав співрозмовник агентства.

Він назвав причиною закриття програми "занадто високий коефіцієнт новизни проєкту" та його високу розрахункову вартість, що не дозволяє розпочати серійне виробництво таких кораблів.

Читайте також: У Росії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, є загиблі та поранені

Церемонія закладки головного корвету серії 20386 під назвою "Дєрзкій" відбулася на "Північній верфі" (входить до Об'єднаної суднобудівної корпорації) 28 жовтня 2016 року.

23 квітня 2019 року в присутності Владіміра Путіна на заводі було здійснено стикування блоків корпусу цього корвету.

Росія заявляє, що під час будівництва багатоцільових корветів (сторожових кораблів) ближньої морської зони проектів 20380/20386 використовується технологія "стелс". Однак місцеві ЗМІ пишуть про низький рівень виконання окремих систем та вузлів, створених для цих кораблів, що ставить під питання їх боєздатність.

Автор: 

корвет (9) зброя (895) росія (14469)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+10
Ну чому? ***** може розповідати, що в нього вже 3000 цих корветів. А чому ніхто не бачив? Ну так вони ж стелс
показати весь коментар
07.07.2023 16:25 Відповісти
+5
показати весь коментар
07.07.2023 16:28 Відповісти
+2
ти бачиш корвет? Ні? А він є! Справжня стелс технологія!
показати весь коментар
07.07.2023 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого кацапам корвети ? Скоро всі "вікна" причинять, а північний льодовитий треба хіба білим ведмедям.
показати весь коментар
07.07.2023 16:22 Відповісти
***... Японцы за три года построили ДВА вертолетоносца экскадренные транспортный эсминец класса Идзумо..(Изумо) котоырй уже переделыввают на авианосец разместив там самолеты Ф35 вертикального взлета.. это будут первые авианорсцы Японеии после окончания Второй Мировой войны.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскадренные_миноносцы-вертолётоносцы_типа_«Идзумо»
показати весь коментар
07.07.2023 16:57 Відповісти
Наши тоже не отстают в таком дебилизме - первый корвет, который «заложил» еще Янукович на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, так и остался на этапе порезки металла и первой днищевой секции. Тоже самое с турецкими корветами для Украины - где они?
показати весь коментар
07.07.2023 17:03 Відповісти
Ну чому? ***** може розповідати, що в нього вже 3000 цих корветів. А чому ніхто не бачив? Ну так вони ж стелс
показати весь коментар
07.07.2023 16:25 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2023 16:28 Відповісти
ти бачиш корвет? Ні? А він є! Справжня стелс технологія!
показати весь коментар
07.07.2023 16:37 Відповісти
Кацапи і стелстехнологія речі несумісні.
показати весь коментар
07.07.2023 16:40 Відповісти
Навіть дуже сумісні! Якщо закопати в полі кацапа його не буде видно.Чому? Бо застосовано стелс-технологію.😄
показати весь коментар
07.07.2023 17:40 Відповісти
Корвет серии "Мерзкий". 💩
показати весь коментар
07.07.2023 17:05 Відповісти
Ну это логично, что на данном этапе им гораздо интересней за те же средства купить кучу иранских и китайских дронов, чем построить одну вундервафлю, которая к тому же не зайдёт в Черное море. Да и в целом в мире, уверен, сместятся приоритеты по разработке нового оружия с учетом опыта войны в Украине
показати весь коментар
07.07.2023 17:15 Відповісти
В збалансованому вигляді - це на веслах?
показати весь коментар
07.07.2023 17:33 Відповісти
Силовые установки для таких кораблей раньше делала Украина.
Кроме того, надо вкладываться в постройку нового бункера в Африке.
показати весь коментар
07.07.2023 18:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 