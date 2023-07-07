Путіну бракує грошей: Росія закрила програму будівництва найновіших стелс-корветів
Російську програму ракетних стелс-корветів проєкту 20386 у нинішній її версії закриють, будівництво нових таких кораблів для Військово-морського флоту РФ не планується.
Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі ПФ.
"Подальша закладка корветів проекту 20386 в існуючому нині вигляді не планується. Програма їх будівництва буде закрита. "Північна верф" та Амурський суднобудівний завод продовжать будівництво серії кораблів проектів 20380 та 20385", – сказав співрозмовник агентства.
За його словами, головний корвет серії "Дєрзкій" на найближчі роки залишиться єдиним представником проєкту 20386.
"Його введення в дію в тій версії, яку зараз маємо, не передбачається. Цей корабель буде добудований за перепроєктованим проектом і увійде до бойового складу ВМФ Росії в принципово новому і більш збалансованому вигляді", – додав співрозмовник агентства.
Він назвав причиною закриття програми "занадто високий коефіцієнт новизни проєкту" та його високу розрахункову вартість, що не дозволяє розпочати серійне виробництво таких кораблів.
Церемонія закладки головного корвету серії 20386 під назвою "Дєрзкій" відбулася на "Північній верфі" (входить до Об'єднаної суднобудівної корпорації) 28 жовтня 2016 року.
23 квітня 2019 року в присутності Владіміра Путіна на заводі було здійснено стикування блоків корпусу цього корвету.
Росія заявляє, що під час будівництва багатоцільових корветів (сторожових кораблів) ближньої морської зони проектів 20380/20386 використовується технологія "стелс". Однак місцеві ЗМІ пишуть про низький рівень виконання окремих систем та вузлів, створених для цих кораблів, що ставить під питання їх боєздатність.
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