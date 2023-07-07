Путіну бракує грошей: Росія закрила програму будівництва найновіших стелс-корветів

Російську програму ракетних стелс-корветів проєкту 20386 у нинішній її версії закриють, будівництво нових таких кораблів для Військово-морського флоту РФ не планується.

Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі ПФ.

"Подальша закладка корветів проекту 20386 в існуючому нині вигляді не планується. Програма їх будівництва буде закрита. "Північна верф" та Амурський суднобудівний завод продовжать будівництво серії кораблів проектів 20380 та 20385", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, головний корвет серії "Дєрзкій" на найближчі роки залишиться єдиним представником проєкту 20386.

"Його введення в дію в тій версії, яку зараз маємо, не передбачається. Цей корабель буде добудований за перепроєктованим проектом і увійде до бойового складу ВМФ Росії в принципово новому і більш збалансованому вигляді", – додав співрозмовник агентства.

Він назвав причиною закриття програми "занадто високий коефіцієнт новизни проєкту" та його високу розрахункову вартість, що не дозволяє розпочати серійне виробництво таких кораблів.

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Церемонія закладки головного корвету серії 20386 під назвою "Дєрзкій" відбулася на "Північній верфі" (входить до Об'єднаної суднобудівної корпорації) 28 жовтня 2016 року.

23 квітня 2019 року в присутності Владіміра Путіна на заводі було здійснено стикування блоків корпусу цього корвету.

Росія заявляє, що під час будівництва багатоцільових корветів (сторожових кораблів) ближньої морської зони проектів 20380/20386 використовується технологія "стелс". Однак місцеві ЗМІ пишуть про низький рівень виконання окремих систем та вузлів, створених для цих кораблів, що ставить під питання їх боєздатність.