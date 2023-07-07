Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

Біржові ціни на бензин марки А-95 у Росії з початку тижня зросли на 1,7% – до 59 174 рублів за тонну, встановивши новий історичний рекорд.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, вартість бензину А-95 за тиждень зросла на 1,9% – до 65 833 руб. за тонну, передає Інтерфакс.

Зростання біржових цін на обидва види палива триває із середини квітня. За цей період А-92 в опті подорожчав на 27%, А-95 – на 29%.

У Міненерго Росії запевняли, що внутрішній ринок наразі забезпечений бензином у достатньому обсязі. Однак Федеральна антимонопольна служба була змушена доручити дев'яти нафтовим компаніям більшити обсяги продажу палива на біржі.

Крім того, віцепрем'єр Олександр Новак доручив розглянути можливість обмеження експорту бензину.

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Як повідомлялося, зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.