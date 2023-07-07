"Альфа-Банк" Фрідмана і партнерів націоналізують наступного тижня, – Bloomberg

Україна планує вже наступного тижня націоналізувати Sense Bank ("Сенс Банк", попередня назва – "Альфа-банк Україна") російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авєна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами неназваного українського високопосадовця, довгоочікувана націоналізація банку відбудеться у середині липня.

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Останній банк "хороших" росіян: Як держава націоналізує "Альфа-Банк" Фрідмана

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до законодавства, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.