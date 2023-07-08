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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів

javelin,джавелин

Сполучені Штати 7 липня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який містить так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони США, у новий пакет також увійшли додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та систем HIMARS, 155-мм і 100-мм артилерійські снаряди, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, а також зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin.

Крім того, Україна отримає 31 155-мм гаубицю, 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker, а також 27 тактичних машин для евакуації техніки й 10 тактичних машин для буксирування й транспортування обладнання.

Також США передають обладнання для розмінування, ракети TOW, "високоточні авіаційні боєприпаси", безпілотні авіаційні комплекси Penguin, боєприпаси для підриву й системи для розмінування, стрілецьку зброю, понад 28 млн набоїв до неї, а також запасні частини та інше польове обладнання.

Зазначається, що це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів. Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад $41,3 млрд.

Автор: 

зброя (895) допомога (1561) США (4983)


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