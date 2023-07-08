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Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень на $50 мільйонів

доллар,курс,долар

Чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень липня склав $471,9 млн порівняно з $520,4 млн в останній тиждень червня.

За даними регулятора, з 3 по 7 липня купівля ним валюти знизилася з $12,6 млн до $6,7 млн, тоді як продаж – з $533 млн до $478,5 млн, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 5 копійок – до близько 37,2 грн/$1.

Всього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $184,6 млн, тоді як продав $12,93 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,8 млрд із $1,93 млрд у травні.

Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39 млрд.

Автор: 

валюта (2226) НБУ (9377) продаж (2095)


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