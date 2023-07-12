Наслідки падіння рубля: Росіяни масово скуповують телевізори напередодні зростання цін

Продажі телевізорів у Росії в першому півріччі 2023 року перевищили як показники минулого, так і 2021 року.

За пів року у Росії продали 3,8 млн телевізорів, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,8 млн штук), і на 13% більше за показник першої половини докризового 2021 року (3,3 млн штук), пишуть "Вєдомості" з посиланням на дані російських консалтингових компаній.

У мережі "М.Відео-Ельдорадо" підтвердили, що продажі телевізорів зросли на 35% у річному обчисленні.

У грошах продажі такої техніки у першому півріччі склали 92,5 млрд рублів, що на 7,5% менше показника за аналогічний період минулого року (100 млрд рублів), але на 7,3% більше показників 2021 року (86,2 млрд рублів).

На російському маркетплейсі Ozon за перше півріччя продаж телевізорів у штуках зріс на 200% відносно першої половини 2022 року і більш ніж на 300% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. На Wildberries продаж телевізорів у штуках рік до року зріс на 61%.

При цьому якщо рік тому 60% ринку телевізорів у грошах займали корейські LG і Samsung, то сьогодні їхня частка становить лише 22%, а продажі зростають у китайських брендів і власних торгових марок рітейлерів.

За словами генерального директора мережі BQ Володимира Пузанова, росіяни скуповують телевізори напередодні можливого подорожчання. Цього року закупівельні ціни на LCD-панелі вже зросли на 25% у доларах, а девальвація рубля ще на 20-25% поступово призведе до підвищення цін на 50%.

"Це не станеться стрімко, оскільки у гравців ще є запаси за старими цінами, але за поточного курсу рубля до долара та цін на панелі в Китаї ми побачимо восени ціну від 12 000 руб. на базовий телевізор діагоналлю 32 дюйми без функції Smart", – зазначив він.

Для порівняння: у 2021 році ціна найпопулярнішого телевізора діагоналлю 32 дюйми була на рівні 9500 рублів, у 2022 році після падіння рубля та порушення логістики вона зросла до 11 500 рублів.

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Як повідомялося, курс рубля активно знижується із середини травня. 6 липня курс євро на Московській біржі перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Водночас перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.