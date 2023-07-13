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Новини
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"Зелена металургія" пришвидшить інтеграцію української економіки до ЄС, – гендиректор "Метінвесту"

риженков

Розвиток "зеленої" металургії дозволить пришвидшити інтеграцію економіки України до ЄС, а також може стати драйвером відновлення української енергетики.

Про це гендиректор групи "Мтінвест" Юрій Риженков розповів у інтерв’ю для проєкту FAQ talks, повідомляє пресслужба компанії.

Він уточнив, що розвиток "зеленої" металургії передбачає як будівництво електрометалургійних заводів, які працюватимуть на відновлюваній енергії, так і збагачення залізної руди з використанням новітніх технологій.

"І тут у "Метінвесту" є конкурентна перевага, адже запаси залізної руди, які ми видобуваємо, можна збагатити до досить високого вмісту заліза. І вже цю сировину можна перетворити на напівпродукт, який використовуватимуть електрометалургійні підприємства України або Європи", – сказав Риженков.

Він наголосив, що це важливо як для Європи, де не вистачає таких напівфабрикатів, так і для інтеграції української економіки до ЄС.

"Зелена" металургія – це шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС. Україна може стати першою частиною ланцюга "зеленої" металургії", – зауважив гендиректор "Метінвесту".

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Він додав, що надалі металургійне виробництво можливо перевести на використання екологічно чистого водню.

"Потім наше виробництво можна переобладнати під використання водню і зробити взагалі безвуглецеву частину металургії. Цей проєкт зараз у нас в активній фазі. Так, ми поки не будуємо нових агрегатів, але ми інвестуємо в проєктні роботи, що ведуться для цих агрегатів, ми модернізуємо наше виробництво під цю технологію. Тут можливий найшвидший стрибок", – сказав Риженков.

Він додав, що розвиток "зеленої" металургії може стати драйвером відновлення всієї української економіки.

"В інвестиціях у DRI та водень досить великий мультиплікатор, тому що потрібна інфраструктура та електроенергія. Треба будувати нові "зелені" потужності електроенергії, яка може бути або відновлюваною, або декарбонізованою. Наприклад, той самий атом розвивати. Тобто тут є що робити самій державі, є куди спрямовувати зусилля. Це буде мультиплікатором для всієї економіки України", – зазначив Риженков.

Автор: 

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Топ коментарі
+3
ЗЕлена металургія...
Це щось нове після ЗЕрнових угод...
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13.07.2023 11:04 Відповісти
+3
Всі олігархи України поставлені кремлем і фсб, звісно Ахметов не виняток.
Доки хоч один олігарх в Україні має вплив, доти Україна під частковим контролем кремля.
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13.07.2023 11:27 Відповісти
+3
Зараз ! Рінат буде одержувати кредити за рахунок бюджета !
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13.07.2023 11:32 Відповісти
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ЗЕлена металургія...
Це щось нове після ЗЕрнових угод...
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13.07.2023 11:04 Відповісти
Всі олігархи України поставлені кремлем і фсб, звісно Ахметов не виняток.
Доки хоч один олігарх в Україні має вплив, доти Україна під частковим контролем кремля.
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13.07.2023 11:27 Відповісти
Зараз ! Рінат буде одержувати кредити за рахунок бюджета !
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13.07.2023 11:32 Відповісти
гендиректор метінвесту рижєнков-ссучєний дибіл. бандіту ахммєтову єс не треба, він вміє тільки красти і найбувати.
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13.07.2023 11:34 Відповісти
Знов болванки за кордон продавать, тільки тепер хітрожопий рижий поц
їх буде в зелене фуфло загортать, ніби екологічно чисте
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13.07.2023 11:45 Відповісти
Ідея зеленої енергетики із новими технологіями збагачення руди гарна.
Декарбонізація це світовий тренд, особливо в країнах "золотого міліарду"

Але продукцію дійсно треба продавати у готових виробах, а не болванках
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13.07.2023 11:56 Відповісти
За власний рахунок, хоч "зелену", хоч білу чи синю собі будуйте!
А якщо головний "зелений" буде вам на "дружній" основі гроші давати, нах ви потрібні?
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13.07.2023 12:02 Відповісти
От чесно, вже алергія на термін "зелена" і справа тут зовсім не в кольорі чи підході до екології
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13.07.2023 12:03 Відповісти
эти суки ахметовские рассчитывают грабить Украину и после войны. А все це тому, що закон про олігархів "не на часі". Маму вашу...
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13.07.2023 12:15 Відповісти
драйвером відновлення чи драйвером реньювала?
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13.07.2023 14:46 Відповісти
ЗЕленая мталлугрия, межгалактический шахматный турнир... Вам, уроды, цента никто не даст, все своруете, просрете
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13.07.2023 15:59 Відповісти
Он уже начал задалбывать своей "словесной интервенцией". Нихера ты не получишь!. Ремонтируй завод за свой счет!!.
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13.07.2023 18:46 Відповісти

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