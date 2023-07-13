"Зелена металургія" пришвидшить інтеграцію української економіки до ЄС, – гендиректор "Метінвесту"

Розвиток "зеленої" металургії дозволить пришвидшити інтеграцію економіки України до ЄС, а також може стати драйвером відновлення української енергетики.

Про це гендиректор групи "Мтінвест" Юрій Риженков розповів у інтерв’ю для проєкту FAQ talks, повідомляє пресслужба компанії.

Він уточнив, що розвиток "зеленої" металургії передбачає як будівництво електрометалургійних заводів, які працюватимуть на відновлюваній енергії, так і збагачення залізної руди з використанням новітніх технологій.

"І тут у "Метінвесту" є конкурентна перевага, адже запаси залізної руди, які ми видобуваємо, можна збагатити до досить високого вмісту заліза. І вже цю сировину можна перетворити на напівпродукт, який використовуватимуть електрометалургійні підприємства України або Європи", – сказав Риженков.

Він наголосив, що це важливо як для Європи, де не вистачає таких напівфабрикатів, так і для інтеграції української економіки до ЄС.

"Зелена" металургія – це шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС. Україна може стати першою частиною ланцюга "зеленої" металургії", – зауважив гендиректор "Метінвесту".

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Він додав, що надалі металургійне виробництво можливо перевести на використання екологічно чистого водню.

"Потім наше виробництво можна переобладнати під використання водню і зробити взагалі безвуглецеву частину металургії. Цей проєкт зараз у нас в активній фазі. Так, ми поки не будуємо нових агрегатів, але ми інвестуємо в проєктні роботи, що ведуться для цих агрегатів, ми модернізуємо наше виробництво під цю технологію. Тут можливий найшвидший стрибок", – сказав Риженков.

Він додав, що розвиток "зеленої" металургії може стати драйвером відновлення всієї української економіки.

"В інвестиціях у DRI та водень досить великий мультиплікатор, тому що потрібна інфраструктура та електроенергія. Треба будувати нові "зелені" потужності електроенергії, яка може бути або відновлюваною, або декарбонізованою. Наприклад, той самий атом розвивати. Тобто тут є що робити самій державі, є куди спрямовувати зусилля. Це буде мультиплікатором для всієї економіки України", – зазначив Риженков.