У Київській області 30% укриттів виявилися закритими або непридатними для перебування

Після перевірки укриттів у Київській області виявилось, що 30% об’єктів були або закриті, або некомфортні для перебування людей узагалі.

"Перевіряти стан укриттів почали спільно з громадами задовго до трагедії в столиці. На жаль, десь 30% укриттів були або закриті, або некомфортні для перебування людей узагалі", – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.

Кравченко зазначив, що наразі відпрацьовується кожна конкретна ситуація.

"Де закриті – відкриваємо, де не можна навіть зайти – ставимо задачу привести в належний стан. Дякую поліції та ДСНС за спільну роботу", – сказав Кравченко.

Він наголосив, що перевірки укриттів є ретельними і часто несподіваними для тих, кого перевіряють.

"Я вже говорив про таємних агентів. Це різні люди. Іноді навіть я сам виїжджаю – в обличчя мене ще далеко не кожен із чиновників в області знає", – зауважив Кравченко.

Голова КОВА до прикладу навів ситуацію зі станом укриттів у Вишгороді.

"Мене запросили подивитися на укриття в лікарні. Одразу розумів, що воно – чудове, і за нього справді вдячні місцевій владі. Але наші агенти перед цим поїхали й на інші об’єкти. А я потім місцеву владу туди запросив. Тут їм похвалитися не було чим. Сміття, світла немає, умови дуже далекі від того, щоб тут можна було перебувати, тим більше з дітьми. Всі визнали: перебувати тут некомфортно", – сказав він.

Кравченко підкреслив, що для елементарного облаштування укриття – прибрати, викинути сміття, пофарбувати стіни, провести електрику, зробити місця для сидіння – не треба великих грошей. За його словами, якби були проблеми з бюджетом у міста – одна справа, але гроші є.

Також Кравченко зауважив, що наразі в регіоні не вистачає укриттів.

Він зазначив, що є міста, наприклад, Українка, де при будівництві через технічні складнощі взагалі не планувалися укриття. Поверхневі води – дуже близько, і будувати повноцінні укриття проблемно.

Голова КОВА повідомив, що на Київщині сьогодні діє понад 1900 укриттів, з них 600 укриттів відповідають необхідним стандартам, та ще 1300 найпростіших укриттів.

Раніше повідомлялося, що після рішення комісії щодо непридатності значної кількості укриттів, з обліку та мапи було знято близько 1 тис. об’єктів у Києві.