У Києві можуть продовжити роботу ресторанів

Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони міста Києва з проханням розглянути питання про подовження часу роботи суб’єктів господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування.

Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину – до 23:00, сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

"Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди - мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч з підприємцями для обговорення всіх його аспектів. І щодо інтересів бізнесу, і дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, наразі кафе та ресторанам у Києві дозволено працювати до 22:00.