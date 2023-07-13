Фонд держмайна змінить директора Запорізького титанового комбінату

Кабінет міністрів погодив пропозицію Фонду державного майна (ФДМУ) про призначення директором ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" (ЗТМК) Євгена Сторчака.

Відповідне розпорядження №591-р від 30 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

До цього призначення Євген Сторчак очолював державне АТ "Інститут титану". За даними на сайті інституту, при ньому функціонує Запорізький металургійний дослідно-промисловий завод, який виробляє порошки титанові різного гранулометричного складу, їх сполуки, зокрема, порошки титанові насичені воднем (гідрид титану).

Нагадаємо, ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду держмайна (володіє 51% статутного капіталу) та кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка пов'язана із Дмитром Фірташем. Остання зобов'язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати $110 млн у впровадження на виробництві передових технологій та обладнання.

Однак, як з'ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій було витрачено на погашення раніше створених боргів ДП "ЗТМК" перед кредиторами, пов'язаними з Group DF Фірташа. Надалі ці кошти виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

У серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціальної антикорупційної прокуратури ухвалив рішення щодо повернення 49% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", які належали компанії Tolexis Trading Limited (група DF Group Дмитра Фірташа), у сферу управління Фонду державного майна. У травні 2022 року Верховний Суд залишив це рішення без змін.

"Запорізький титано-магнієвий комбінат" є єдиним виробником губчастого титану в Європі. Його проектна потужність – 20 тис. тонн на рік, проте через знос виробничих фондів підприємство нині може випускати 10 тис. тонн губки.