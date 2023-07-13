Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №7457 у першому читанні підтримали 268 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його прийняття має імплементувати кращий досвід у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також тетрагідроканабінолу. Необхідність його прийняття обґрунтовується знеболювальними якостями рослин роду коноплі (Cannabis) та позитивним досвідом їх застосування в медичній практиці.
З цією метою законопроєктом пропонується:
- створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх стереохімічнів варіантів) у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності;
- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) у визначених сферах діяльності відповідно до вимог міжнародного права;
- врегулювати питання обігу, включаючи, серед іншого, операції з ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель;
- визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);
- запровадження можливості використання канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів) в медичних, наукових та науково-дослідних цілях;
- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболенні.
Автори законопроєкту нагадують, що у затвердженому Кабміном Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу включені до Списку №1 "Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено", а рослини роду коноплі (Cannabis) – Списку № 3 "Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей" (таблиця І), що передбачає суворі обмеження на їх обіг.
Однак у січні 2019 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) направила ряд рекомендацій щодо зміни контролю над оборотом канабісу, а наприкінці 2020 року Комісія ООН з наркотичних засобів прийняла рішення по цих рекомендаціях. Зокрема, вона постановила виключити канабіс і його похідні зі списку, куди входять наркотики, що підлягають жорсткому контролю.
Нині законодавством країн Європи (зокрема, Греція, Люксембург, Македонія, Німеччина, Норвегія, Португалія), Північної та Південної Америки (Аргентина, Колумбія, Мексика, Перу, Чилі) та інших країн (Австралія, Філіппіни, Ямайка) дозволено використання канабісу в медицині.
Як повідомлялося, ще у червні минулого року профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти урядовий законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових та промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих у результаті війни. Однак на голосування у парламенті цей документ не виносився.
Очільник парламентського комітету охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснював, що у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для підтримки цього законопроєкту.
Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.
Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).
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Я прям так і бачу майбутніх наркоманів. Прокидається такий потенційни зранку, йде чистити зуби, дивиться в дзеркало і говорить: "Що ж, давно я вже збираюсь, але цей день настав. Я стаю наркоманом!" Саме так і трапляється. Алкоголік завжди мріяв бути алкоголіком, наркоман все життя до цього йшов і т.п. Все саме так.
І якщо ти б почитав 10 заповідей, то там буквально ніхто не забороняє ні вина, ні трави, ні рок-н-ролу. Трактовка церковників - це трактовка церковників, а не віровчення.
Це все одно, що взяти рашистську РПЦ сатанат і по ній осудити все вчення.
Да ти експерт не тільки по історії, а по причинно-наслідковим зв'язкам. Тобі б хоча б посаду помічника депутата, так нареформууєєєєш. Потім десяти поколінь не вистачить всю цю х***ню вичищати.
Перша опіумна війна стала початком тривалого періоду послаблення держави і громадянської смути в Китаї, що призвело до закабалення країни з боку європейських держав і довготривалої депопуляції населення. Так в 1842 р. населення Китаю становило 416 118 200 осіб, з них 2 млн. - наркоманів, у 1881 - 369 183 000 осіб, з них 120 млн. - наркоманів.
Китай програв війну і вуаля, населення вимерло і кожен третій став наркоманом. Ось що призводить до легалізації наркотиків. Кількість наркоманів збільшується в 50 разів. Хоча могли б зробити по-розумному, продавати МЕДИЧНИЙ ОПІУМ (АХАХАХА).
переробці маріхуани, чи від поклоніння сатані (коли взнають як і що робити буде жар).
Як що хтось дума. що це десь буде робитись локально у сараї, той помиляється -
маріхуана це тепер офіційно затверджена в Україні сільхозпкультура під яку будуть
відводитись великі площі землі, звісно як і все в нащій країні як що десь агрофірми
посіяли соняшник, той же самий соняшник сіють і звичайні люди. Нелагально ?
Порєшаєм на місці.
засовывать в *опуиспользовать хз как - не значит, что нужно запрещать и вырубать.
Логіка блд залізобетонна
Ссилку будь ласка дай, звідкіля ти таку фігню вичитав про ніж "за пазухой" українськиї жінок.
Української мови бачу не знаєш.
Як що ти не в курсі, то у нас релігія і держава розділені, а то що календарь з церковними святами то вже порушення того ж закони що сама держава і приймала.
Я щось говорив про розділення? Я висловив свою думку, що будь в мене необмежена влада, я б прикрив цю релігійну лавочку і зробив би її історією, яку б діти вивчали як дорослі минулих ер маніпулювали масами якоюсь потойбічною неіснуючою х***ю і скільки зла вони завдяки цьому змогли наробити.
Шкоди від алкоголю значно більше ніж від каннабісу
Хто не вірить - гугліть іноземні джерела.
Більша частина побутових вбивств та ДТП - наслідки вживання алкоголю.
Ви технічно змішали героїн та канабіс і додали свій суб'єктивний досвід спостережень.
Тепер ця пропорція почне змінюватись на користь наркотиння...
І я вже навів приклад опіумних війн. Китай, програвши її, був змушений прийняти нові правила і за одне покоління в нього покосило людей від наркоти більше, ніж населення України. А наркоманів став кожен третій. Думаєте там кожен третій мріяв бути наркошею? Ось чому наркотичні засоби заборонені.
Логічно обмежувати та забороняти більш тяжкі наркотики.
А не навпаки як зараз наркотик алкоголь - дозволено, а канабіс заборонено.
Війська у фронті рік вже є,
Вершать кривавий заміс...
Еліта - кожен про своє .
Зеленський - про каннабіс.
Откатам на дорогах и не снилось
Наркомафія забила тривогу-народ спивається! Підняти ціни на алкоголь! Нехай наркотою бавляться! Слава, слава НАРКОМАНУ! І кварталу! І вообще!