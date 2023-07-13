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Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні

конопля,канабіс

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №7457 у першому читанні підтримали 268 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його прийняття має імплементувати кращий досвід у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також тетрагідроканабінолу. Необхідність його прийняття обґрунтовується знеболювальними якостями рослин роду коноплі (Cannabis) та позитивним досвідом їх застосування в медичній практиці.

З цією метою законопроєктом пропонується:

  • створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх стереохімічнів варіантів) у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності;
  • встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) у визначених сферах діяльності відповідно до вимог міжнародного права;
  • врегулювати питання обігу, включаючи, серед іншого, операції з ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель;
  • визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);
  • запровадження можливості використання канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів) в медичних, наукових та науково-дослідних цілях;
  • сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболенні.

Автори законопроєкту нагадують, що у затвердженому Кабміном Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу включені до Списку №1 "Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено", а рослини роду коноплі (Cannabis) – Списку № 3 "Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей" (таблиця І), що передбачає суворі обмеження на їх обіг.

Однак у січні 2019 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) направила ряд рекомендацій щодо зміни контролю над оборотом канабісу, а наприкінці 2020 року Комісія ООН з наркотичних засобів прийняла рішення по цих рекомендаціях. Зокрема, вона постановила виключити канабіс і його похідні зі списку, куди входять наркотики, що підлягають жорсткому контролю.

Нині законодавством країн Європи (зокрема, Греція, Люксембург, Македонія, Німеччина, Норвегія, Португалія), Північної та Південної Америки (Аргентина, Колумбія, Мексика, Перу, Чилі) та інших країн (Австралія, Філіппіни, Ямайка) дозволено використання канабісу в медицині.

Читайте також: Рада розгляне легалізацію медичного канабісу на найближчому засіданні, – нардеп

Як повідомлялося, ще у червні минулого року профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти урядовий законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових та промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих у результаті війни. Однак на голосування у парламенті цей документ не виносився.

Очільник парламентського комітету охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснював, що у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для підтримки цього законопроєкту.

Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.

Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).

Автор: 

ВР (2910) закон (1494) парламент (1969) марихуана (22) канабіс (33)


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Топ коментарі
+6
Треба подивитись на список проголосувавших, хто є під наркомафією
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13.07.2023 14:22 Відповісти
+6
Треба повну легалізацію , хто хоче бути наркоманом той завжди знайде спосіб уколотися або курнути, нема сенсу забороняти
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13.07.2023 15:54 Відповісти
+5
Геніальна ідея від недорозвинутого молодого покоління. Дивно, чому за декілька тисяч років це так і не легалізували? Не задумувався? Хоча про що це я, такі не думають.

Я прям так і бачу майбутніх наркоманів. Прокидається такий потенційни зранку, йде чистити зуби, дивиться в дзеркало і говорить: "Що ж, давно я вже збираюсь, але цей день настав. Я стаю наркоманом!" Саме так і трапляється. Алкоголік завжди мріяв бути алкоголіком, наркоман все життя до цього йшов і т.п. Все саме так.
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13.07.2023 16:38 Відповісти
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Треба подивитись на список проголосувавших, хто є під наркомафією
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13.07.2023 14:22 Відповісти
зелених тягне на дві речі: на травку та скасування української мови
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13.07.2023 17:48 Відповісти
Так ніша нова, не факт що корелює.
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13.07.2023 20:35 Відповісти
Та я навіть любіювання всяких паріматчей-іксбетів не бачив стільки, скільки замовлено реклами пропихування узаконення виробляння та розповсюдження наркоти.
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13.07.2023 21:05 Відповісти
У перекладі зі зміїного словоблуддя: засіяти коноплями, розширити можливості позаконтрольного обігу і конвертації двоногої біомаси у шекель.
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13.07.2023 14:42 Відповісти
Ну всьо, тепер всі обколються своєю маріхуаною і стануть трансгендерами.
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13.07.2023 15:22 Відповісти
Треба повну легалізацію , хто хоче бути наркоманом той завжди знайде спосіб уколотися або курнути, нема сенсу забороняти
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13.07.2023 15:54 Відповісти
Геніальна ідея від недорозвинутого молодого покоління. Дивно, чому за декілька тисяч років це так і не легалізували? Не задумувався? Хоча про що це я, такі не думають.

Я прям так і бачу майбутніх наркоманів. Прокидається такий потенційни зранку, йде чистити зуби, дивиться в дзеркало і говорить: "Що ж, давно я вже збираюсь, але цей день настав. Я стаю наркоманом!" Саме так і трапляється. Алкоголік завжди мріяв бути алкоголіком, наркоман все життя до цього йшов і т.п. Все саме так.
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13.07.2023 16:38 Відповісти
Потому что верующие запретили все. Игры, вино, развлечения.
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Цікаво де ж Древньому Римі забороняли ігри, вино та розваги? Знову бухав за гаражами замість того, щоб піти на уроки?
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13.07.2023 18:15 Відповісти
Речь про последние тысячи лет, а не про Рим. Христиане запретили буквально все. Но со временем эти запреты снимаются. Началось все, кстати, с моды. Так как мода считалась признаком тщеславия в 15 веке.
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13.07.2023 18:19 Відповісти
Ясно все, дебіл. Розкажу тобі трошки історії. Римська Імперія існувала (точніше Західна) до середини першого тисячоліття, тобто 1500 років тому. А Східна Римська Імперія - Візантія - існувала до середини другого тисячоліття, тобто всього 500 років тому.
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13.07.2023 18:22 Відповісти
Только христианство стало доминирующей религией в Риме в четвертом веке. Когда все начали запрещать.
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13.07.2023 18:33 Відповісти
Вообще я тебе написал так как ты выдал как будто "разумный" аргумент. Но ведь тысячи лет запрещали. Ну так запрещали не потому что умнее были.
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13.07.2023 18:37 Відповісти
дебіле, ти ще поплачся, що "верующі" заборонили мет, гашиш, скотоложество, секс з неповнолітніми... от же ж ці віруни! Треба дозволити ВСЕ! назло сектантам!
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13.07.2023 19:11 Відповісти
Я писал о том что причина запрета не в рациональности, а в чем-то другом.
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13.07.2023 19:28 Відповісти
ти писав про якісь "тисячі лет запрещалі". Ти намагався на глобус сову натягнути, згадавши християнство. Може причина і є в "чомусь іншому", але не ліпи сюди те, що взагалі не стосується причин заборони.
І якщо ти б почитав 10 заповідей, то там буквально ніхто не забороняє ні вина, ні трави, ні рок-н-ролу. Трактовка церковників - це трактовка церковників, а не віровчення.
Це все одно, що взяти рашистську РПЦ сатанат і по ній осудити все вчення.
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13.07.2023 19:58 Відповісти
Это не я писал, а человек который там считает что если что-то было, то это какая-то мудрость.
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13.07.2023 20:41 Відповісти
О, християни все заборонили. Прям в усіх кутках світу було християнство. Лише в примітивних суспільствах типу племен Африки чи Америки вільно використовували природню наркоту. Давай дегродуй до них. Одягай пов'язку на тіло і йди жити в ліса Амазонії.
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13.07.2023 19:08 Відповісти
Если ты такой знаток истории, то должен знать что Европа в 18-20 веке контролировала весь мир и навязывала свои законы. Даже сейчас американские христианские фундаменталисты покупают правительства в Африке и проталкивают свои законы, навязывая их бедным неграм.
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13.07.2023 19:29 Відповісти
І тому до цього моменту ті страни прям відчували, що їх поработять і не дозволяли собі наркотиків в тому вигляді, як хочеться зараз довбойобам? Думає відчували, що ось через 300-400 років нас поработять і ці кляті християни змусять кинути наркоту. Краще сам, вже сьогодні!

Да ти експерт не тільки по історії, а по причинно-наслідковим зв'язкам. Тобі б хоча б посаду помічника депутата, так нареформууєєєєш. Потім десяти поколінь не вистачить всю цю х***ню вичищати.
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13.07.2023 19:37 Відповісти
Мир разный был. Но все что мы имеем сейчас это западное и соответственно христианское влияние.
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13.07.2023 19:39 Відповісти
Тобто, а як же ісламський мир? Китай? Держави типу Японії, Південної Кореї? Ну ка ну ка. Розкажи як там з наркотою? Не в курсі про опіумні війни Китаю з Європейськими Імперіями? Ваша теорія про *ось у 18-19 сторіччі християни захопили світ і заборонили наркотики!*. Так от, твої християни в цей час (погугли коли були опіумні війни) вирощували наркотики і продавали ні, не собі. Третьому світу в обмін на золото та срібло. Бо самі таке гівно поширювати в метрополіях не хотіли. А зливали все аборигенам (таким розумним та красивим як ти), а той же Китай воював, щоб це зупинити на своїй території. Ось так, вчи історію. Кожен твій висер - маячня.
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13.07.2023 19:45 Відповісти
А так як покоління рожевих дітей навіть пару запитів не зробить, бо не хочуть розвіювати свої рожеві картинки в голові. Я допоможу. Просто скину один абзац з вікі хоча б тобі.

Перша опіумна війна стала початком тривалого періоду послаблення держави і громадянської смути в Китаї, що призвело до закабалення країни з боку європейських держав і довготривалої депопуляції населення. Так в 1842 р. населення Китаю становило 416 118 200 осіб, з них 2 млн. - наркоманів, у 1881 - 369 183 000 осіб, з них 120 млн. - наркоманів.

Китай програв війну і вуаля, населення вимерло і кожен третій став наркоманом. Ось що призводить до легалізації наркотиків. Кількість наркоманів збільшується в 50 разів. Хоча могли б зробити по-розумному, продавати МЕДИЧНИЙ ОПІУМ (АХАХАХА).
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13.07.2023 19:48 Відповісти
конопля завжди була легальною) а забороняти її стали з 1930 років-через лобіювання жидівської горілчаної мафії) рада дозволили не коноплі а ліки з конопель з невеликим вмістом канабідіолу.канабідіол наркоманів не цікавить..цікавить -тетрагідроканабинол) .і ніякий наркоман не буде купляти ліки за 1000 грв за 10 пігулок.. доречі ці ліки рада дозволила ше рік тому)-нікому цей закон не допоможе) технологій виробництва ліків в україні нема і не буде). вирощувати кожен кущ з джпс маяком-то космічна ціна).вмрощувати коноплі -не така й легка справа-треба тільки жіночі рослини та й тільки -суцвіття-це ручна праця).вирощувати коноплі з таким вмістом тетрагідроканабідіолу -який зацівать наркоманів-рада не дозволила.а от в ,Канаді-легалізували кокаїн.-можете називати їх-дебілами нерозумним молодим поколінням.і т.д -срали вони на таких кловунів як ви).і козаки запорізьські теж срали).
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13.07.2023 23:20 Відповісти
хто хоче прийняти мету - все одно прийме., хто захоче чпокнутися з 15літніми - все одно чпокнеться, Заборони для слабаків - дозволим усе!
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13.07.2023 17:51 Відповісти
Ні, не потрібно повного дозволу, бо потім цих наркоманів своїми податками і блага для них твої діти і ти будеш утримувати. Це тільки так здається що "мене це не спосується, хто хоче, хай вживає".
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13.07.2023 20:36 Відповісти
Зе владі ПОХ відкіля брати грощі - чи зі створення НАЙБІЛЬШОГО в Європі ринку по
переробці маріхуани, чи від поклоніння сатані (коли взнають як і що робити буде жар).

Як що хтось дума. що це десь буде робитись локально у сараї, той помиляється -
маріхуана це тепер офіційно затверджена в Україні сільхозпкультура під яку будуть
відводитись великі площі землі, звісно як і все в нащій країні як що десь агрофірми
посіяли соняшник, той же самий соняшник сіють і звичайні люди. Нелагально ?
Порєшаєм на місці.
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13.07.2023 18:23 Відповісти
конопля это историческая украинская сельхоз культура. как и мак, в принципе. то, что их начали засовывать в *опу использовать хз как - не значит, что нужно запрещать и вырубать.
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Спис і ***** це давня українська зброя яка була розповсюджена серед багатьох українців, хай носять і надалі ?, чи "использовать хз как"
Логіка блд залізобетонна
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13.07.2023 22:44 Відповісти
в давние времена приличные украинские женщины за пазухой нож держали - тоже важный навык. а то, что раньше народ был вооружен, а сейчас - нет - вполне \хреновый\ показатель. так что не мешало бы. и законы про "холодное оружие" тоже давно надо отменить. потому как это все делалось не эволюционно, а для защиты власти, причем - абсолютно никогда не украинской. да и сейчас, в принципе ...
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14.07.2023 00:29 Відповісти
Ти мабуть українських жінок з циганками переплутав.
Ссилку будь ласка дай, звідкіля ти таку фігню вичитав про ніж "за пазухой" українськиї жінок.
Української мови бачу не знаєш.
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14.07.2023 14:30 Відповісти
это кажется на какой-то экскурсии рассказывали. да и логично в принципе - татары, волки, зайца освежевать, отрезать что-то на базаре, нужная повседневная вещь. конечно вряд ли прям "кинджал", а так, на пояс. конечно позже всяким крепостным вряд ли такое позволяли, но в свободных городах - вполне реально, имхо. пруфа нет.
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14.07.2023 19:19 Відповісти
намисто из золотых монет - оно как бы тоже "цыганское" сейчас. а раньше - таки нет.
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14.07.2023 19:24 Відповісти
Одно радує - Зе влада ще не додумалася легалізувати одностатеві шлюби 🤣
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13.07.2023 18:27 Відповісти
А что плохого в этом?
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13.07.2023 18:35 Відповісти
а потім дивуємось чому Захід настільки деградував і настільки відійшов від своїх же принципів та ідеалів. Тому що *дозволяємо ВСЕ, що може піти не так? Ні за що не відповідайте, ні на що не рівняйтесь, ні до чого не прагніть! Воно якось само потім виправиться.*
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13.07.2023 19:40 Відповісти
Деградация Запада это еще одна христианская страшилка. Так что мне это не интересно.
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13.07.2023 19:41 Відповісти
Ти такий смішний клоун. Ти зараз намагаєшься прив'язати мені *християнство*. Я ненавижу релігію. Вона зробила більше зла, ніж будь-що інше в нашому світі. І ще дуже багато чого злого зробить. Я за те, щоб забороняти релігію на державному рівні. Так що засунь свою релігію в свою рожеву дупу і нарешті почни вчитись. Не розраховуй, що розумні люди будуть витягувати тобі майбутнє життя.
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13.07.2023 19:52 Відповісти
То шо ніко дебіл згоден, то що религія щось наробила ні. Роблять завжди люди, а прикриватися вони можуть чим завгодно, кацапи он казаками прикриваються про свою велич, хтось прикривається відмазками про "всєобщєє благо" і т п.
Як що ти не в курсі, то у нас релігія і держава розділені, а то що календарь з церковними святами то вже порушення того ж закони що сама держава і приймала.
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13.07.2023 22:48 Відповісти
Релігія - це найстрашенний інструмент людей, який знищував народи і відкидав людство на сотні років. І до сих пір релігія використовується для маніпулювання розумом. Приклад тому мусульманські країни типу Ірана, Саудівської Аравії чи Афганістану і всякі відрижки типу ІГІЛУ, а також православний варіант - скрєпоносіє московського патріархату.

Я щось говорив про розділення? Я висловив свою думку, що будь в мене необмежена влада, я б прикрив цю релігійну лавочку і зробив би її історією, яку б діти вивчали як дорослі минулих ер маніпулювали масами якоюсь потойбічною неіснуючою х***ю і скільки зла вони завдяки цьому змогли наробити.
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14.07.2023 01:43 Відповісти
Шановний не тупи - у религії немає рук і ніг, вбивати вона нікого не може, це роблять люди.
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14.07.2023 14:27 Відповісти
Так і зброя не вбиває, вбиває людина. Але зброя виконує ту функцію, яка в неї вкладена. Релігія теж виконує свою функцію - управління та маніпулювання масами з розумілою для всіх ціллю. Я якраз не туплю. Якщо ви любитель релігій, то можете малювати собі пояснення в голові чому це добре. Я вас не збираюсь переконувати. Бо рішення проблем релігії тільки в еволюції людини, насильно чи якимись аргументами це зробити неможливо.
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14.07.2023 14:37 Відповісти
Ти ще мануляцію як дійство вбий і можеш сміливо йти на пенсію.
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14.07.2023 23:41 Відповісти
Але звичайно я тільки за прививання різноманітних принципів, які інколи також можна зустріти (по різним причинам) в релігійних догматах. Але не прив'язувати це до релігії. Не убий не тому що так хтось на дощечках вибив по вказівці якогось всевишнього, а тому що такі речі несумісні з тим суспільством, де ******* людина збирається жити. Це як приклад. Якраз традиції та якісь людські принципи, якими людина слідує - це добре. А ось релігія - ні.
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14.07.2023 01:47 Відповісти
Вбивати як раз у ********* суспільстві принято, не пиши фігню, це називається війни.
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14.07.2023 14:26 Відповісти
Та тобі бачу на все пох.
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13.07.2023 22:52 Відповісти
Ну, нашим нарикам це недовго.
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15.07.2023 00:43 Відповісти
Алкоголь - це наркотик
Шкоди від алкоголю значно більше ніж від каннабісу
Хто не вірить - гугліть іноземні джерела.
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13.07.2023 20:58 Відповісти
знаю декілька ветеранів алкогольного фронту. Не знаю жодного ветерана канабісно-героїнового. Всі здохли та попили кровушки у своїх рідних. Розказуй ще про алкоголь, який також є бічем в Україні, але алкоголь та куріння - це набагато менше зло. З яким також треба боротись.
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13.07.2023 21:07 Відповісти
Є наукові джерела.
Більша частина побутових вбивств та ДТП - наслідки вживання алкоголю.
Ви технічно змішали героїн та канабіс і додали свій суб'єктивний досвід спостережень.
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13.07.2023 21:18 Відповісти
і вгадайте чому? Бо алкоголь, так сказати ЛЕГАЛАЙЗ.
Тепер ця пропорція почне змінюватись на користь наркотиння...
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13.07.2023 21:54 Відповісти
От коли твої діти будуть шмалити маріхуану і з ними через рік нічого не станеться і ти будеш не проти, тоді повірю що вживання маріхуани безпечно.
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13.07.2023 22:51 Відповісти
Якщо ви почитаєте статистику і побачите, що від мухи ЦеЦе в тисячі разів більше смертей, ніж від акули, полізете в море з акулою поряд? Ось вам відповідь на алкоголь. Так, шансів померти від мухи цеце у вас більше. Але якщо ви зустрінете і акулу, і муху в небезпечній ситуації - шанс здохнути від акули в десятки разів вище.

І я вже навів приклад опіумних війн. Китай, програвши її, був змушений прийняти нові правила і за одне покоління в нього покосило людей від наркоти більше, ніж населення України. А наркоманів став кожен третій. Думаєте там кожен третій мріяв бути наркошею? Ось чому наркотичні засоби заборонені.
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14.07.2023 01:51 Відповісти
Є досвід цивілізованих країн які частково або повністю легалізували канабіс.
Логічно обмежувати та забороняти більш тяжкі наркотики.
А не навпаки як зараз наркотик алкоголь - дозволено, а канабіс заборонено.
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14.07.2023 15:15 Відповісти
Так би й зразу сказали, що це закон про легальний посів конопельки на сотнях тисяч гектарів....
Війська у фронті рік вже є,
Вершать кривавий заміс...
Еліта - кожен про своє .
Зеленський - про каннабіс.
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14.07.2023 00:10 Відповісти
Не робить з мухи слона, бухло набагато небезпечніше ніж трава.👈
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14.07.2023 08:35 Відповісти
все ідет по плану
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14.07.2023 08:41 Відповісти
Закон о земле - захват земли через покупку за отмытые бабки - закон о каннабисе - бешенные доходы от неучтённого экспорта...

Откатам на дорогах и не снилось
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14.07.2023 09:55 Відповісти
кому війна, а кому можливості нажитись
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14.07.2023 15:50 Відповісти
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14.07.2023 10:04 Відповісти
Досить нести цю муйню про медичні властивості коноплі. Цей закон називається - "Дозвіл на вирощуання та переробки коноплі в промислових масштабах". Які онкохворі? Який канабіс їм допоможе, вони всі на опіатах доживають. А опіатам в медичних цілях чомусь окремий закон не потрібен. Просто зелені уроди вирішили нажитися на торгівлі маріхуаною під благовідним приводом.
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14.07.2023 11:59 Відповісти
Не намагайся пояснити рожевим дитинам радуги простіші речі. Вони вміють лише тік-ток запускати і підключатись у *відміну* жертви. Там просто пустота, чорна анти-діра. І пусто, і нічого не може поглинути.
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14.07.2023 15:52 Відповісти
ЗЕ не бухає. Йому алкоголь до ср*ки. ЗЕ наркоман. І шобла його нарики. Спонсор легалізації- наркосиндикати Колумбії.
Наркомафія забила тривогу-народ спивається! Підняти ціни на алкоголь! Нехай наркотою бавляться! Слава, слава НАРКОМАНУ! І кварталу! І вообще!
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15.07.2023 00:55 Відповісти

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