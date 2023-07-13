Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій".

Прийняття відповідного законопроєкту №8392 у другому читанні та в цілому підтримали 314 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон передбачає створення Державного реєстру санкцій з метою надання публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано персональні санкції.

Також внесено зміни до закону "Про санкції", якими встановлюється спеціальний строк для звернення із заявою до суду про конфіскацію активів підсанкційних осіб. Зараз такий строк становить три місяці, його пропонується подовжити на увесь період дії воєнного стану.

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Крім того, закон вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких збільшуються строки розгляду таких справ в судах першої та апеляційної інстанцій та передбачається можливість проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини рішення (скорочене рішення).

Наразі законом встановлено, що справа про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи вирішується колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду протягом 10 днів з дня надходження позовної заяви до суду. Цей строк продовжено до 30 днів.