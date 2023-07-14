БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 150 10

Японський автомобільний концерн Isuzu остаточно пішов з Росії (оновлено)

isuzu

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd продав свою російську "дочку" місцевому автовиробнику Sollers та пішов з ринку РФ.

Спочатку про це повідомило японське інформагентство Kyodo із посиланням на джерела, згодом закриття угоди підтвердила російська група Sollers.

За її умовами, покупець отримає 100% акцій АТ "Ісузу Рус", до нього також перейде виконання гарантійних зобов'язань перед клієнтами та здійснення сервісного обслуговування. 

 Як повідомлялося, японський концерн Isuzu призупинив виробництво в Росії у березні 2022 року після початку збройного вторгнення РФ до України.  

Бренд Isuzu був офіційно представлений у Росії з 2006 року. Він пропонував на ринку пікапи, вантажівки та спецтехніку, з березня минулого року планувалося розпочати продаж позашляховика Mu-X.

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії розпочалося в 2008 році. У 2021 році російський підрозділ випустив близько 3700 автомобілів.

Автор: 

авто (4196) вантажі (1331) росія (14573) Японія (543)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
14.07.2023 14:11 Відповісти
+4
Навіки Слава!
показати весь коментар
14.07.2023 14:30 Відповісти
+2
показати весь коментар
14.07.2023 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.07.2023 14:11 Відповісти
Навіки Слава!
показати весь коментар
14.07.2023 14:30 Відповісти
Дай боже,щоб усі хто пішов, ніколи в цю паршляндію не повернулися !
показати весь коментар
14.07.2023 14:45 Відповісти
Кляча та тєлєга скрєпний кацапський транспорт.
показати весь коментар
14.07.2023 14:13 Відповісти
Віслюки - транспорт кацапів на 100 років вперед
показати весь коментар
14.07.2023 14:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 14:32 Відповісти
https://biz.censor.net/user/551065

https://biz.censor.net/user/551065

Спроба навернути виробника буса в християнство? ) Нехай... аби лише не до МП.
показати весь коментар
15.07.2023 20:10 Відповісти
Японський автомобільний концерн Isuzu остаточно пішов з роSSії.

Тепер кацапорилi будуть виготовляти нову модель - ''Лада *******''
показати весь коментар
16.07.2023 02:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 