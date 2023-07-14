Японський автомобільний концерн Isuzu остаточно пішов з Росії (оновлено)

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd продав свою російську "дочку" місцевому автовиробнику Sollers та пішов з ринку РФ.

Спочатку про це повідомило японське інформагентство Kyodo із посиланням на джерела, згодом закриття угоди підтвердила російська група Sollers.

За її умовами, покупець отримає 100% акцій АТ "Ісузу Рус", до нього також перейде виконання гарантійних зобов'язань перед клієнтами та здійснення сервісного обслуговування.

Як повідомлялося, японський концерн Isuzu призупинив виробництво в Росії у березні 2022 року після початку збройного вторгнення РФ до України.

Бренд Isuzu був офіційно представлений у Росії з 2006 року. Він пропонував на ринку пікапи, вантажівки та спецтехніку, з березня минулого року планувалося розпочати продаж позашляховика Mu-X.



Виробництво автомобілів Isuzu в Росії розпочалося в 2008 році. У 2021 році російський підрозділ випустив близько 3700 автомобілів.