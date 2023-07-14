На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів, – ОВА

На окупованій Запорізький АЕС наразі налічується близько 500 російських військових та працівників компанії "Росатом".

Про це під час брифінгуповідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Укрінформ.

"Близько 500 російських військових та працівників "Росатому" перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію", – сказав він.

Малашко додав, що загарбники використовують майданчик станції для обстрілу населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей, а також зберігають там зброю та боєприпаси.

Очільник області наголосив, що прийнято рішення кожні дві години вимірювати рівень радіації на Запоріжжі, щоб контролювати радіаційний фон.

Як повідомлялося, співробітники окупованої Запорізької АЕС готуються до переведення четвертого енергоблоку зі стану "холодної зупинки" до "гарячої".