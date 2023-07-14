Мережі АЗС пригальмували зростання цін на бензин та дизпаливо

Із 7 до 14 липня роздрібні ціни на пальне стабілізувались: на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли лише на 4 копійки і становили 47,93 грн/л та 50 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 15 копійок – до 47 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Водночас за минулий тиждень на 0,2-1 грн відкоригувала ціни в бік збільшення мережа KLO: бензин А-95 – здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ – до 51,49 грн/л, дизпальне – до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн – до 49,99 грн/л.

Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також Ovis, "Авантаж 7", "Олас", "Кворум" і інші мережі.

Як повідомлялося, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.

За перший тиждень ціни на бензин і дизпаливо у великих мережах АЗС зросли на 2-5 гривень за літр.