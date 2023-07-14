Верховний Суд скасував тюремний строк для менеджера Фірташа у справі ЗТМК

Верховний Суд скасував вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яким до 3,5 років ув’язнення було засуджено колишнього директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака.

Відповідне рішення 4 липня ухвалив Касаційний кримінальний суд, повідомляє "Слово і діло".

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, який виправдав Сивака у справі про розтрату коштів підприємства на суму майже 500 млн грн. Водночас судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на 18,62 млн грн, і призначили Сиваку покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Захист подав скаргу на це рішення. І суддя Верховного Суду задовольнив скаргу частково, скасував вирок Апеляційної палати ВАКС і призначив новий розгляд справи в апеляційній інстанції. На думку Верховного Суду, судді вишли за межі висунутого обвинувачення та змінили обвинувачення з частини 5 статті 191 ККУ (розтрата) на ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

"Касаційні скарги засудженого (Володимира Сивака, – ред.), захисників задовольнити частково. Вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 23 грудня 2022 року щодо (Володимира Сивака – ред.) в частині визнання його винуватим та засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 УК України, скасувати та призначити у цій частині новий розгляд у суді апеляційної інстанції", – йдеться у рішенні.

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Нагадаємо, ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду держмайна (володіє 51% статутного капіталу) та кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка пов'язана із Дмитром Фірташем. Остання зобов'язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати $110 млн у впровадження на виробництві передових технологій та обладнання.

Однак, як з'ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій було витрачено на погашення раніше створених боргів ДП "ЗТМК" перед кредиторами, пов'язаними з Group DF Фірташа. Надалі ці кошти виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Директором ТОВ "ЗТМК" з 2010 року був Володимир Сивак. До цього Сивак обіймав посаду заступника голови правління – комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – "Кримського содового заводу", підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.

НАБУ затримало Володимира Сивака у вересні 2016 року за підозрою у розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор мала зробити самостійно.

Проте Заводський суд Запорізької області у травні 2019 року ухвалив виправдувальний вирок у справі Володимира Сивака про розтрату 492 млн грн. У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін. Однак Верховний Суд у листопаді 2021 року частково задовольнив касаційну скаргу САП та скерував обвинувальний акт стосовно Сивака на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.