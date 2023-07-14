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Новини
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Верховний Суд скасував тюремний строк для менеджера Фірташа у справі ЗТМК

зтмк

Верховний Суд скасував вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яким до 3,5 років ув’язнення було засуджено колишнього директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака.

Відповідне рішення 4 липня ухвалив Касаційний кримінальний суд, повідомляє "Слово і діло".

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, який виправдав Сивака у справі про розтрату коштів підприємства на суму майже 500 млн грн. Водночас судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на 18,62 млн грн, і призначили Сиваку покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Захист подав скаргу на це рішення. І суддя Верховного Суду задовольнив скаргу частково, скасував вирок Апеляційної палати ВАКС і призначив новий розгляд справи в апеляційній інстанції. На думку Верховного Суду, судді вишли за межі висунутого обвинувачення та змінили обвинувачення з частини 5 статті 191 ККУ (розтрата) на ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

"Касаційні скарги засудженого (Володимира Сивака, – ред.), захисників задовольнити частково. Вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 23 грудня 2022 року щодо (Володимира Сивака – ред.) в частині визнання його винуватим та засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 УК України, скасувати та призначити у цій частині новий розгляд у суді апеляційної інстанції", – йдеться у рішенні.

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Нагадаємо, ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду держмайна (володіє 51% статутного капіталу) та кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка пов'язана із Дмитром Фірташем. Остання зобов'язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати $110 млн у впровадження на виробництві передових технологій та обладнання.

Однак, як з'ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій було витрачено на погашення раніше створених боргів ДП "ЗТМК" перед кредиторами, пов'язаними з Group DF Фірташа. Надалі ці кошти виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Директором ТОВ "ЗТМК" з 2010 року був Володимир Сивак. До цього Сивак обіймав посаду заступника голови правління – комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – "Кримського содового заводу", підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.

НАБУ затримало Володимира Сивака у вересні 2016 року за підозрою у розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор мала зробити самостійно.

Проте Заводський суд Запорізької області у травні 2019 року ухвалив виправдувальний вирок у справі Володимира Сивака про розтрату 492 млн грн. У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін. Однак Верховний Суд у листопаді 2021 року частково задовольнив касаційну скаргу САП та скерував обвинувальний акт стосовно Сивака на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Автор: 

Верховний Суд (375) Фірташ Дмитро (621) зтмк (41)


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Топ коментарі
+17
Нуу , такі кадри для зелених мають цінність.
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14.07.2023 13:39 Відповісти
+11
А ЧОМУ НАС НЕ БЕРУТЬ У НАТО?
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14.07.2023 14:56 Відповісти
+8
НУ МЫ ВИДИМ КАКОЙ У НАС СУД ! ГЛАВУ СУДА ВЗЯЛИ НА ВЗЯТКЕ ! ЭТОТ СУД ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ РАСПУЩЕН А ВСЕ СУДЬИ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ ! НО КТО ЭТОМУ ПОМЕШАЛ ?????
ПРАВИЛЬНО ---- ОФИС ПРЕЗИДЕНТА !
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15.07.2023 04:48 Відповісти
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Нуу , такі кадри для зелених мають цінність.
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14.07.2023 13:39 Відповісти
А для пороха і йульки?, то ж їхня кампажка...Зе тут взагалі не причем...
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16.07.2023 20:09 Відповісти
харошій чумодан... з баблом.. а може вони ******* путлеровскі чумодани??
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14.07.2023 13:44 Відповісти
Справа в тому, що суб'єктивною стороною злочину за обвинученням ч.5 ст.191 ККУ вбачається наявність прямого умислу на вчинення розтрати чи розкрадання чужого майна, що у даній справі вочевидь доведено не було. Натомість, посадрве зловживання - очевидне.
Тому в цій справі питання до кваліфікації і компетентності слідчих і прокурорів, які реєстрували кримінальне провадження в ЄРДР з відповідною кваліфікацією, а далі висували підозру і писали обвинувальний акт.
А може це було "так треба"?
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14.07.2023 13:49 Відповісти
Поки бабло не поділяють, так і будуть..., туди сюди...
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14.07.2023 14:19 Відповісти
А ЧОМУ НАС НЕ БЕРУТЬ У НАТО?
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14.07.2023 14:56 Відповісти
Приклад заробітчан суддівських+адвокатських за гроші фірташа !!
Дивно, як відрізняється в грошах правосуддя, в Україні, в Австрії та США!!
А так, вроді усі, чесні та порядні і навіть у МАНТІЯХ з дипломами відстоюють Правду!!
Тому, і не в НАТО!!
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14.07.2023 15:05 Відповісти
Як говорить Віталік --" тренер наказав".
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14.07.2023 17:03 Відповісти
Голова фракції "Слуга народу"у Верховній Раді https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія у Відні зустрічався з бізнесменом https://lb.ua/file/person/518_firtash_dmitro_vasilovich.html Дмитром Фірташем , який перебуває Австрії в очікуванні екстрадиції до США.

За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

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14.07.2023 18:54 Відповісти
один і той самий їлочин для простого громадянина та для чиновника прокуратурою трактується по різному
чиновнику: розтрата майцна, грошей, або зловживання
простому: кража майна, грошей або злочин скоєний групою
що в рази суворіші статті
а як же закон один для всіх, вашумлятьмєть???
вкрадена свиня сторожом ферми це кража, 3 роки без варіантів, це факт
вкрадені 18 лямів це розтрата 3 роки але не факт, зловжевання це від і до, але точний факт що на нари він не сяде
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14.07.2023 22:57 Відповісти
НУ МЫ ВИДИМ КАКОЙ У НАС СУД ! ГЛАВУ СУДА ВЗЯЛИ НА ВЗЯТКЕ ! ЭТОТ СУД ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ РАСПУЩЕН А ВСЕ СУДЬИ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ ! НО КТО ЭТОМУ ПОМЕШАЛ ?????
ПРАВИЛЬНО ---- ОФИС ПРЕЗИДЕНТА !
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15.07.2023 04:48 Відповісти
Чому ВС сам не винес вирок, чому направляє на новий розгляд, щоб самим нічого не робити та йщемі затягнути процес!???
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17.07.2023 07:26 Відповісти

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