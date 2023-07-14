Рада ухвалила нове законодавство про кредитні спілки (оновлено)

Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про кредитні спілки".

Прийняття відповідного законопроєкту №5125 у другому читанні та в цілому підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, чинний закон "Про кредитні спілки" було ухвалено близько 20 років тому і його положення не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури, а закладені підходи до регулювання потребують модернізації. Крім того, новий закон привести чинні норми у відповідність до того, що з липня 2020 року регулювання небанківського ринку передано Національного банку України.

У пресслужбі НБУ уточнили, що нова редакція закону "Про кредитні спілки" розширює перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Так, їх членами зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства.

Крім того, новий закон удосконалює вимоги до структури капіталу кредитної спілки. Зокрема, передбачається розширення джерел поповнення капіталу кредитної спілки, запровадження вимог щодо складових регулятивного капіталу – як першого, так і другого рівня.

Водночас закон запроваджує нові вимоги до системи корпоративного управління кредитною спілкою та системи внутрішнього контролю. Зокрема, встановлена вимога до бездоганної ділової репутації та професійної придатності керівників кредитних спілок, кандидатури яких погоджуватиме НБУ.

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Законом також встановлено нові правила отримання ліцензій для кредитних спілок. При цьому передбачено диференціацію ліцензій на стандартну та спрощену. На підставі стандартної ліцензії кредитна спілка зможе надавати фінансові послуги з кредитування та залучення від своїх членів коштів та банківських металів, що підлягають поверненню і не є пайовими внесками. На підставі ж спрощеної – лише здійснювати кредитування.

Водночас кредитна спілка за бажанням зможе надавати послуги з надання гарантій, торгівлі валютними цінностями, деякі з фінансових платіжних послуг. Крім того, кредитні спілки зможуть надавати й супровідні, посередницькі та консультаційні послуги, щоб підвищити залученість громадян до користування фінпослугами.

При цьому кредитні спілки зможуть передавати на аутсорсинг низку своїх функцій. Водночас вони обов’язково повинні поінформувати про це Національний банк.

Нова редакція акону "Про кредитні спілки" набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у червні 2021 року, відтоді голосування за нього у другому читанні неодноразово переносили.