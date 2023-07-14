Держспецзв’язку попередило про нові кібератаки на держоргани

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA застерігає щодо нових кібератак держорганів.

Як ідеться в повідомленні Держспецзв'язку, фахівці проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, що використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угруповань – UAC-0010 (Armageddon/Gamaredon), до якого належать колишні "офіцери" із СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили Україну й почали прислужувати ФСБ Росії.

"Основним завданням угруповання є кібершпигунство щодо сил безпеки та оборони України. Також відомо щонайменше про один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури", – повідомили в Держспецзв'язку.

За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.

Як вектор первинної компрометації хакери здебільшого використовують електронні листи та повідомлення в месенджерах (Telegram, WhatsApp, Signal), які розсилають через заздалегідь скомпрометовані облікові записи. Найпоширеніший спосіб – надсилання жертві архіву, що містить HTM або HTA-файл, відкриття якого ініціює ланцюг інфікування.

Для розповсюдження шкідливих програм передбачена можливість ураження знімних носіїв інформації, легітимних файлів (зокрема, ярликів), а також модифікації шаблонів Microsoft Office Word, що забезпечує інфікування всіх створюваних на ЕОМ документів через додавання відповідного макросу.

Після початкового ураження зловмисники можуть викрадати файли з розширеннями .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .txt, .jpg, .jpeg, .pdf, .ps1, .rar, .zip, .7z, .mdb протягом 30-50 хвилин – здебільшого із застосуванням шкідливих програм GAMMASTEEL.

Комп’ютер, що функціонує в ураженому стані близько тижня, може налічувати від 80 до 120 і більше шкідливих (інфікованих) файлів, без урахування тих файлів, що будуть створені на знімних носіях інформації, які будуть підключатися протягом цього періоду до ЕОМ.

Також фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України застерігають військовослужбовців ЗСУ: якщо на комп’ютері відсутній засіб захисту класу EDR (не "антивірус") – негайно зверніться до Центру кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: [email protected]) для встановлення відповідного програмного забезпечення.

У групі підвищеного ризику – ЕОМ, розміщені за межами периметру захисту, зокрема ті, які для доступу до інтернету використовують термінали Starlink.

Відсутність згаданої технології захисту підвищує вірогідність кібератак як на окремий комп’ютер, так і на всю інформаційно-комунікаційну систему (мережу) підрозділу.