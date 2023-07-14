Шмигаль відповів Кличку: У місцевої влади достатньо коштів для стримування комунальних тарифів

У місцевої влади достатньо коштів, щоб не підвищувати тарифи комунальних підприємств для населення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд грн. Тобто, коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи", – сказав голова уряду.

Напередодні Київська міськрада звернулась до Кабміну з проханням виділити кошти на компенсацію різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко пояснив, що держава не виконала взяті на себе зобов’язання, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. За його словами, це ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону на 2023-2024 роки не лише у Києві, а й в межах всієї України.

Читайте також: Ціни на електроенергію для бізнесу підскочили на 40%

Як повідомлялося, наприкінці червня НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця" в середньому на 32%.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не були погоджені з урядом, а президент Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП, назвавши його ганебним і непрофесійним.

У підсумку незалежний регулятор НКРЕКП скасував своє рішення, вказавши підставою думку Верховного Головнокомандувача.