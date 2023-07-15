Найбільша світова нафтосервісна компанія повністю припиняє поставки в РФ

Найбільший у світі постачальник послуг і обладнання для видобутку нафти – компанія SLB (колишня назва Schlumberger) – припиняє поставки продукції та технологій до Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Постачання припиняються з усіх об'єктів компанії по всьому світу, "у відповідь на тривале розширення міжнародних санкцій". До цього SLB припинила постачання зі США, Великої Британії, Європейського Союзу та Канади.

"SLB дуже серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародного співтовариства, засуджуючи і закликаючи до припинення війни в Україні", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, у квітні НАЗК внесло корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій російський бізнес.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

Раніше агентство Reuters з'ясувало, що SLB після вторгнення Росії в Україну розширила свій бізнес у Росії, отримуючи контракти на обслуговування та обладнання від конкурентів – Halliburton Co і Baker Hughes Co, які пішли з російського ринку.

SLB раніше порушувала урядові санкції, накладені на країни, де вона працює. У 2015 році підрозділ SLB визнав себе винним у порушенні санкцій, пов’язаних з Іраном і Суданом, сплативши штраф у розмірі $237,2 млн Міністерству юстиції США.

У 2021 році SLB заплатила $1,4 млн за порушення санкцій, пов’язаних з Україною, її дочірньою компанією Cameron International Corp за надання послуг російській енергетичній компанії "Газпром-Нєфть Шельф".