Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $400 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком у другий тиждень липня знизився до $400,7 млн порівняно з $471,9 млн тижнем раніше.

За даними регулятора, з 10 по 14 липня купівля ним валюти впала з $6,7 млн до $0,9 млн, тоді як продаж – з $478,5 млн до $401,6 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 10 копійок – до близько 37,1 грн/$1.



Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $185,4 млн, тоді як продав $13,3 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,8 млрд із $1,93 млрд у травні.



Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39 млрд.