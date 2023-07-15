БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
176 0

Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $400 мільйонів

доллар,курс,долар

Чистий продаж доларів Національним банком у другий тиждень липня знизився до $400,7 млн порівняно з $471,9 млн тижнем раніше. 

За даними регулятора, з 10 по 14 липня купівля ним валюти впала з $6,7 млн до $0,9 млн, тоді як продаж – з $478,5 млн до $401,6 млн, передає Інтерфакс-Україна.  

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 10 копійок – до близько 37,1 грн/$1.

Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $185,4 млн, тоді як продав $13,3 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,8 млрд із $1,93 млрд у травні.

Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39 млрд.

Автор: 

валюта (2244) НБУ (9407) продаж (2102)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 