Корея цього року збільшить допомогу Україні до $150 мільйонів

Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги наданої Україні військової та гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент Кореї Юн Сок Йоль під час брифінгу за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.



"Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", – сказав він.



За словами президента, "у травні я та президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити".

"Уряд Республіки Корея виділив минулого року $100 млн на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме $150 млн.



Також ми плануємо збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти. Минулого року ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь через стипендії двох президентів", – сказав Юн Сок Йоль.



За його словами, "зараз ситуація в Україні схожа на ситуацію в Кореї 70 років тому".

"Близько 70 років тому Республіка Корея теж зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї. Було окуповано близько 90% території нашої Кореї, і ми зіткнулися з загрозою зникнення держави. Однак завдяки нашим військовим та цифвільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта та вигнати їх із нашої землі", – сказав корейський президент.

Як повідомлялося, Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів для проєктів відновлення України вартістю $52 млрд.