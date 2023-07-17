Власник брендів Zewa та Libresse остаточно пішов з Росії
Шведський виробник товарів для гігієни Essity, якому належать бренди Zewa, Libresse та Libero, завершила продаж свого бізнесу та остаточно пішла з Росії.
Як повідомляється у пресрелізі компанії, російська активи продали за ціною приблизно 1,2 мільярда шведських крон (близько $117 млн).
Нагативний вплив угоди на прибуток компанія оцінює приблизно у 0,5 млрд шведських крон.
"З початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого та складного процесу", – заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.
Покупцем російських активів компанії стало місцеве ТОВ "Нові технології" Ігоря Шилова.
Компанія нагадала, що у квітні 2022 року Essity почала працювати над виходом з російського ринку, у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон.
У 2022 році на Росію припадало приблизно 2% від загального консолідованого чистого обсягу продажів Essity.
Як повідомлялося, шведський виробник гігієнічної продукції Essity підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії у червні. Загалом Essity має приблизно 70 брендів, серед яких Zewa, Libresse, Libero.
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@JMnenonik
Татуировка на спине пленного орка, на которой усский медведь жарит овцу, мордой очень похожую на кадырова
Зате прийде НАЖДАЧКА 200 гріт