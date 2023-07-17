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Новини
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Власник брендів Zewa та Libresse остаточно пішов з Росії

zewa

Шведський виробник товарів для гігієни Essity, якому належать бренди Zewa, Libresse та Libero, завершила продаж свого бізнесу та остаточно пішла з Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, російська активи продали за ціною приблизно 1,2 мільярда шведських крон (близько $117 млн).

Нагативний вплив угоди на прибуток компанія оцінює приблизно у 0,5 млрд шведських крон.

"З початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого та складного процесу", – заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.

Покупцем російських активів компанії стало місцеве ТОВ "Нові технології" Ігоря Шилова.

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Компанія нагадала, що у квітні 2022 року Essity почала працювати над виходом з російського ринку, у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон.

У 2022 році на Росію припадало приблизно 2% від загального консолідованого чистого обсягу продажів Essity.

Як повідомлялося, шведський виробник гігієнічної продукції Essity підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії у червні. Загалом Essity має приблизно 70 брендів, серед яких Zewa, Libresse, Libero.

Автор: 

продаж (2102) росія (14602) Швеція (180)


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Jonny Mnenonik
@JMnenonik
Татуировка на спине пленного орка, на которой усский медведь жарит овцу, мордой очень похожую на кадырова
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17.07.2023 17:05 Відповісти
Це світлиножаба - не можуть представники узького міру таким непотребством займатися, так що це світлиножаба .
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17.07.2023 17:24 Відповісти
ну все прокладки из ваты, а вместо туалетной бумаги комсомольская правда ( главное хорошо размять ), ну всякие лайвхаки как подтереться трамвайным билетом.
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17.07.2023 17:27 Відповісти
Зева пішла від москалів
Зате прийде НАЖДАЧКА 200 гріт
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17.07.2023 19:41 Відповісти
мох-трава
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17.07.2023 19:52 Відповісти

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