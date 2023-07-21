У Білому домі назвали ймовірний шлях вивезення українського зерна

США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, щоб допомогти вивезти зерно із України.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Ми маємо ставитися до цієї погрози серйозно, – сказав Кірбі про російську військову блокаду експорту українського зерна. – Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками і партнерами, щоб вивезти зерно з України".

За його словами, це, найімовірніше, будуть сухопутні шляхи. "Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди", – додав Кірбі.

Це не так ефективно, як морем, каже він, і таким шляхом "не вивезеш аж так багато зерна". "Ми це розуміємо, але не полишимо спроби", – запевнив представник Білого дому.

За його словами, вигідною "зернова угода" була для усіх, включно із російськими фермерами. Разом з тим вона була надзвичайно корисною для країн, які розвиваються, які мають проблеми із харчами.

І ці проблеми зараз будуть лише погіршуватися скрізь на Глобальному Півдні: в Азії, Африці, Латинській Америці, каже Джон Кірбі.

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Як повідомлялося, Хорватія запропонувала свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

Крім того, головний порт Литви також заявив про готовність відправляти українське зерно.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.