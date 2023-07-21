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Новини
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Центробанк Росії підвищив облікову ставку вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну

путін,набіулліна

Рада директорів Банку Росії на засіданні 21 липня підвищила ключову ставку одразу на 100 базисних пунктів – із 7,5% до 8,5% річних.

До цього ставка залишалася незмінною з вересня, а востаннє її підвищували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли Банк Росії екстрено підняв її до 20%, повідомляє РБК.

Своє рішення російський центробанк пояснив зростанням інфляції через збільшення внутрішнього попиту, який перевищує можливості виробництва, зокрема через нстачу працівників.

ЦБ РФ також визнав, що проінфляційні ризики суттєво посилюються через падіння курсу рубля. За червень російська валюта впала до долара на 10,4%, у липні тренд продовжився, в окремі дні рубль торгувався вище за позначку 92 до долара. Вдень 21 липня долар торгується близько 90 рублів.

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Відтак російський центробанк погіршив прогноз щодо інфляції: за оновленими даними, вона складе 5-6,5% у 2023 році та 4% у 2024 році. Раніше регулятор прогнозував зростання цін цього року на рівні 4,5–6,5%.

Востаннє ЦБ РФ підвищував ставку наприкінці лютого 2022 року – після вторгнення російських військ в Україну та заморожування золотовалютних резервів Росії на Заході він екстрено підвищив її з 9,5% до 20%. Потім упродовж півроку російський регулятор поступово пом'якшував політику, а з вересня взяв паузу у цьому процесі.

Автор: 

росія (14183) облікова ставка (349) ціни (3442) рубль (330) курс рубля (135)


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Топ коментарі
+10
Повільно.... дуже повільно їде фінансовий крах Засрашки.... нажаль.
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21.07.2023 15:07
+6
це мало чім допоможе ншаої перемозі. Тільки зброя яка допоможе їх знищувати по декількв тисяч на добу бажано і на терріторії кацапстану пришвидчить нашу перемогу. але партнери не сильно бажають такого сценарію
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21.07.2023 15:16
+4
Тату - ти станеш менше пити? Ні синку, ти будеш менше їсти.
На війну вних грошей вистачає
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21.07.2023 16:22
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Повільно.... дуже повільно їде фінансовий крах Засрашки.... нажаль.
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21.07.2023 15:07 Відповісти
Не тіштесь, диктаторська авторитарна система може протриматись і без грошей - для zeбидла введуть карточки і натуроплату, запровадять трудову повинність. На крайній вилок для оплати імпорту будуть розраховуватись музейними скарбами, ермітаж нормально зайде в чіну
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21.07.2023 15:09 Відповісти
це мало чім допоможе ншаої перемозі. Тільки зброя яка допоможе їх знищувати по декількв тисяч на добу бажано і на терріторії кацапстану пришвидчить нашу перемогу. але партнери не сильно бажають такого сценарію
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21.07.2023 15:16 Відповісти
Тату - ти станеш менше пити? Ні синку, ти будеш менше їсти.
На війну вних грошей вистачає
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21.07.2023 16:22 Відповісти
пизьда касапам.
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21.07.2023 16:42 Відповісти
В нас 8,5% було у 2021, зараз ставка НБУ - 25%.
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21.07.2023 20:43 Відповісти
в нас війна і майже відсутня економіка. Я вже не кажу про розбомблені підприємства і віддтік спеціалістів за кородон.
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22.07.2023 10:16 Відповісти
Насамперед - в нас ненажерна тупа зелена пошесть.
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22.07.2023 10:26 Відповісти
Ну якщо вам від того легше, хай буде так.
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22.07.2023 10:59 Відповісти
Мені буде легше, коли зелена пліснява сяде за ґрати або здохне.
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22.07.2023 23:45 Відповісти
а що змінеться?
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26.07.2023 11:43 Відповісти
Зателефонуйте мамі.
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26.07.2023 16:56 Відповісти
Я дуже хочу, щоб більшість з нас, українців, позбулися кацапського мислення. Що прийде новий цар і "зробить добре". Бурштин копають наші хлопці, карпатські ліси перетворюють на пустелі також не угорські ДРГ, кришують кримінал наши правоохоронці, беруть хабарі наші митники і вигадують схеми тендерного розпилу також нащі чінуші. Візьми кожного оремо - щірий паріот, а насправді і в одночассі, саме зараз, серед нас знаходяться мільйони лайна, що прокидаються, чистять зуби і йдуть на роботу з єдиною метою - красти.
Якщо ви вважаете, що зі зміною клована на шоколадного, чи навпаки, ці тварі перестануть існувати, то трохи отямтесь. Це ваші сусіди, знайомі, родичі. Вони серед нас.
Матері дзвонив, усе гаразд.
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26.07.2023 18:45 Відповісти
Яка епічна битва з власною зеленявою уявою. Я вам не заважатиму. ))
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26.07.2023 20:13 Відповісти
Схоже кацапстан дохне навідь швидше, чим це прогназувалось. Підвіщення ставки повинно було відбутися блище к жовтню.
Ну і добре.
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22.07.2023 10:17 Відповісти

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