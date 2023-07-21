Центробанк Росії підвищив облікову ставку вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Рада директорів Банку Росії на засіданні 21 липня підвищила ключову ставку одразу на 100 базисних пунктів – із 7,5% до 8,5% річних.

До цього ставка залишалася незмінною з вересня, а востаннє її підвищували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли Банк Росії екстрено підняв її до 20%, повідомляє РБК.

Своє рішення російський центробанк пояснив зростанням інфляції через збільшення внутрішнього попиту, який перевищує можливості виробництва, зокрема через нстачу працівників.

ЦБ РФ також визнав, що проінфляційні ризики суттєво посилюються через падіння курсу рубля. За червень російська валюта впала до долара на 10,4%, у липні тренд продовжився, в окремі дні рубль торгувався вище за позначку 92 до долара. Вдень 21 липня долар торгується близько 90 рублів.

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Відтак російський центробанк погіршив прогноз щодо інфляції: за оновленими даними, вона складе 5-6,5% у 2023 році та 4% у 2024 році. Раніше регулятор прогнозував зростання цін цього року на рівні 4,5–6,5%.

Востаннє ЦБ РФ підвищував ставку наприкінці лютого 2022 року – після вторгнення російських військ в Україну та заморожування золотовалютних резервів Росії на Заході він екстрено підвищив її з 9,5% до 20%. Потім упродовж півроку російський регулятор поступово пом'якшував політику, а з вересня взяв паузу у цьому процесі.